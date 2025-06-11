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就市論勢／績優大型股 吸睛

經濟日報／ 中國信託投信台股投資團隊

盤勢分析

台股昨（10）日氣勢如虹，加權指數大漲451點，收22,242點，成交量放大至4,027億元。這波強勁漲勢，不僅收復4月初因關稅擔憂下跌的失土，更讓投資人信心大振。

過去一段時間，許多投資人或許感到困惑，明明台灣產業基本面強勁，資金也不斷流入，為何台股表現卻落後國際股市，如今看來，市場正以實際行動證明台灣的真正價值。

展望未來，這股趨勢預計持續延燒。隨下半年輝達新一代GB300平台即將量產，市場對散熱模組、伺服器導軌、高階電源、銅箔基板（CCL）到系統組裝等關鍵環節需求將更強勁，AI概念股是明確的成長主軸。

除了AI族群百花齊放，護國神山台積電（2330）回神更是盤面一大亮點。以台積電在全球半導體產業的絕對領先地位、高度成長性，及相對合理評價來看，這次突破很可能是一波「落後補漲」行情開端，後續表現值得期待。

投資建議

建議可多關注其他營運狀況良好、體質穩健的「績優大型股」。這類公司通常風險抵禦力強，面對市場波動，大型企業營運更穩健。

台積電

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