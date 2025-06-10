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獨／最後一盤狂敲台積變盤子？盤後交易量增、成交價卻低到跌破眼鏡
台積電（2330）10日飆漲3.98%，成台股強漲451點最強母雞，台積電最後一盤甚至爆出6,284張以1,045元成交的大量；盤後鉅額交易同樣強強滾，出現2,927張成交量，較前一天大增17.7倍，但平均成交價僅1,038.76元低於收盤價1,045元，跌破眾人眼鏡，尤其是最後一盤搶買的投資人是否是「盤子」，引起市場熱議。
台積電10日追價買盤源源不絕，成交量放大至44,768張，較前一天21,612張增加逾倍，三大法人同步站在買方，且同步擴大買盤，其中外資買超張數達24,402張，為今年以來外資單日買超張數第三高，僅次於1月6日的29,406張、5月2日25,711張。
正常交易時間買不夠，盤後交易時間持續湧入買盤。台積電10日盤後交易筆數多達20筆，成交張數2,927張，均較平日熱絡，相較9日成交六筆、總共156張更為顯著；10日盤後最高成交價突破1,100元整數關卡，達1,105元，最低成交價則為1,020元，總成交金額30.4億元，平均成交均價1,038.76元，對比台積電正常交易時間，尾盤最高1,050元，最後一盤爆出6,284張，以上漲40元的1,045元成交，總金額達67.73億元，盤後交易價竟低於正常交易時間尾盤價位，是否代表台積電短線漲幅過大，引發市場法人討論。
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