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獨／最後一盤狂敲台積變盤子？盤後交易量增、成交價卻低到跌破眼鏡

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
台積電最後一盤搶買的投資人是否是「盤子」，引起市場熱議。示意圖／ingimage
台積電最後一盤搶買的投資人是否是「盤子」，引起市場熱議。示意圖／ingimage

台積電（2330）10日飆漲3.98%，成台股強漲451點最強母雞，台積電最後一盤甚至爆出6,284張以1,045元成交的大量；盤後鉅額交易同樣強強滾，出現2,927張成交量，較前一天大增17.7倍，但平均成交價僅1,038.76元低於收盤價1,045元，跌破眾人眼鏡，尤其是最後一盤搶買的投資人是否是「盤子」，引起市場熱議。

台積電10日追價買盤源源不絕，成交量放大至44,768張，較前一天21,612張增加逾倍，三大法人同步站在買方，且同步擴大買盤，其中外資買超張數達24,402張，為今年以來外資單日買超張數第三高，僅次於1月6日的29,406張、5月2日25,711張。

正常交易時間買不夠，盤後交易時間持續湧入買盤。台積電10日盤後交易筆數多達20筆，成交張數2,927張，均較平日熱絡，相較9日成交六筆、總共156張更為顯著；10日盤後最高成交價突破1,100元整數關卡，達1,105元，最低成交價則為1,020元，總成交金額30.4億元，平均成交均價1,038.76元，對比台積電正常交易時間，尾盤最高1,050元，最後一盤爆出6,284張，以上漲40元的1,045元成交，總金額達67.73億元，盤後交易價竟低於正常交易時間尾盤價位，是否代表台積電短線漲幅過大，引發市場法人討論。

外資 台積電

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我提到這個問題，是因為我見過太多交易者辭掉正規工作，投入我所謂的「CNBC 程序」。 他們感到興奮，因為從此可以全職交易，擺脫過去只能透過 iPhone 獲取報價、在會議空檔偷偷交易的狀況，並且在市場收盤後才能聽到重要新聞。 然而，當他們開始全職交易後，做的卻是把電視放在電腦旁，打開CNBC，貼在螢幕前尋找交易機會。 CNBC 的目的是為觀眾提供足夠的娛樂，讓他們能夠長時間收看，從而提高廣告收入。這一點非常簡單明瞭。 觀賞 CNBC 節目固然有趣，當事情變得嚴肅時，它的報導也很到位。 我從馬克．海恩斯（Mark Haines）那裡得知 911 事件的即時進展，雖然我曾經轉到其他頻道，但最終還是選擇停留在 CNBC，因為他們的報導毫無疑問是最好的。 誰能忘記瑪麗亞．巴蒂羅姆（Maria Bartiromo）在第一棟建築倒塌後的報導，她全身沾滿灰泥，現場情況十分緊急。這是一場令人揪心的經歷，記者和電視台都做得非常出色。 然而，對於全職交易者來說，這樣的行為往往會轉移他們的注意力，影響他們的交易表現。

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