證交所通過大研生醫初次申請股票上市案
臺灣證券交易所於10日召開第848次有價證券上市審議委員會，審議大研生醫（7780）國際股份有限公司初次申請股票上市案，審議結果─通過，惟尚須提報臺灣證券交易所董事會核議。
大研生醫申請上市資本額：6億元
董事長：張家銘、總經理：林東慶
輔導上市承銷商：凱基證券
稅前純益：
2022年度：1億953萬8千元
2023年度：1億9,534萬9千元
2024年度：1億3,960萬1千元
2025年第1季：1億3,125萬3千元
每股稅後盈餘：
2022年度：5.8元
2023年度：7.16元
2024年度：2.43元
2025年第1季：1.75元
主要業務：保健食品研發及銷售
市場結構：2025年第1季內銷99.06%、外銷0.94%
全體董事持股比率：董事9席，占97.5%
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