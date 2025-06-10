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證交所通過大研生醫初次申請股票上市案

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所於10日召開第848次有價證券上市審議委員會，審議大研生醫（7780）國際股份有限公司初次申請股票上市案，審議結果─通過，惟尚須提報臺灣證券交易所董事會核議。

大研生醫申請上市資本額：6億元

董事長：張家銘、總經理：林東慶

輔導上市承銷商：凱基證

稅前純益：

2022年度：1億953萬8千元

2023年度：1億9,534萬9千元

2024年度：1億3,960萬1千元

2025年第1季：1億3,125萬3千元

每股稅後盈餘：

2022年度：5.8元

2023年度：7.16元

2024年度：2.43元

2025年第1季：1.75元

主要業務：保健食品研發及銷售

市場結構：2025年第1季內銷99.06%、外銷0.94%

全體董事持股比率：董事9席，占97.5%

董事長 凱基證

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