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櫃買中心與菲律賓證交所簽署雙邊合作備忘錄 強化國際布局

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
櫃買中心與菲律賓證券交易所簽署雙邊合作備忘錄，櫃買中心董事長簡立忠(左)與菲律賓證券交易所總裁兼執行長Ramon S. Monzon(右)共同合影。(櫃買中心/提供)
櫃買中心與菲律賓證券交易所簽署雙邊合作備忘錄，櫃買中心董事長簡立忠(左)與菲律賓證券交易所總裁兼執行長Ramon S. Monzon(右)共同合影。(櫃買中心/提供)

櫃買中心(Taipei Exchange)積極響應主管機關「亞洲資產管理中心」政策的「資本市場國際合作」的政策方向，2025年6月10日與菲律賓證券交易所簽署合作備忘錄(MoU)，除進一步深化與各國交易所緊密合作關係外，更實質推動台灣資本市場邁向國際。

這次MoU簽約儀式在菲律賓證券交易所舉行，由櫃買中心董事長簡立忠與菲律賓證券交易所總裁兼執行長Ramon S. Monzon代表簽署，這次MoU聚焦雙方未來將針對中小企業在資本市場發展、ESG實踐及產品發展等方面進行實質合作交流。

Ramon S. Monzon表示非常歡迎此次合作機會，並期待與櫃買中心攜手合作。菲律賓證券交易所特別希望深入了解櫃買中心在債券市場與中小企業在資本市場的發展經驗，因為這些正是櫃買中心的強項，同時也是菲律賓證券交易所未來希望加強發展的重點領域。

簡立忠表示，鑑於菲律賓為東南亞成長最快速的經濟體之一，菲律賓證交所近期專注於扶植中小型企業發展及擴展固定收益市場，與櫃買中心發展策略高度契合，透過本次簽署MoU，將建立跨市場合作渠道，強化雙方資本市場實力。

櫃買中心與菲律賓證券交易所這次合作，成為雙方強化交流、共創雙贏的重要起點，更有助於深化臺灣資本市場的國際連結，並為未來更多跨境金融創新奠定基礎。

資本市場 菲律賓 櫃買中心

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