三大法人買超台股519.09億元 外資重押長榮航

台股今天漲451.85點，收在22242.14點，成交值新台幣3832億元。外資及陸資買超398.31億元，買超長榮航居首，其次為華邦電，買超權王台積電第4名；外資賣超前10名中，有一半為金融股。

觀察三大法人動向，自營商買超89.51億元，投信買超31.27億元，外資及陸資買超398.31億元，三大法人同步買超達519.09億元。

根據證交所資料統計，外資買超前5名，第1名為長榮航2萬7403張，其次為華邦電2萬6318張，其餘依序為彰銀2萬4445張、台積電2萬4402張、南亞科1萬7549張。

外資賣超前5名以國泰金賣超8萬2852張居首，第2名為凱基金5萬1392張，其餘依序為富邦金、陽明、中信金。

萬寶投顧執行長王榮旭表示，台股今天大漲逾400點，主要為台積電領漲，先前台積電壓盤在千元以下，是受到市場擔心5月營收會有匯損影響，而股價在今天公布營收前先行大漲，台積電公布5月營收為月減8.3%，表現比預期好，也淡化匯損利空。

他說，今天大盤量價齊揚，指數站上22200點，處於年線位置，若指數要上攻，需有更多利多刺激。今年5月底市場原先擔心端午節後變盤，現在看來成交量增加，買盤開始回流，有利行情繼續偏多；不過指數在年線位置，大盤陷入整理，資金將往中小型股票流動，多頭主流在電子股。

他指出，9日美股費城半導體指數上漲，走勢為美股四大指數中最強，資金點火方向在AI相關晶片股；台股的廣達、神達、緯創和技嘉5月營收都創新高，今天資金也點火AI相關概念股，非AI則為記憶體相關。