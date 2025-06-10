快訊

新冠疫情預估大失準！高峰已過 染疫人次171萬下修到42萬

從街頭走回書房 重量級評論家南方朔肺炎辭世享壽80歲…家人證實

將任高鐵董座突爆濫用公務車去推拿 史哲：舊傷復發順路裹膏藥

三大法人買超台股519.09億元 外資重押長榮航

中央社／ 台北10日電
長榮航空。圖／聯合報系資料照片
長榮航空。圖／聯合報系資料照片

台股今天漲451.85點，收在22242.14點，成交值新台幣3832億元。外資及陸資買超398.31億元，買超長榮航居首，其次為華邦電，買超權王台積電第4名；外資賣超前10名中，有一半為金融股。

觀察三大法人動向，自營商買超89.51億元，投信買超31.27億元，外資及陸資買超398.31億元，三大法人同步買超達519.09億元。

根據證交所資料統計，外資買超前5名，第1名為長榮航2萬7403張，其次為華邦電2萬6318張，其餘依序為彰銀2萬4445張、台積電2萬4402張、南亞科1萬7549張。

外資賣超前5名以國泰金賣超8萬2852張居首，第2名為凱基金5萬1392張，其餘依序為富邦金、陽明、中信金。

萬寶投顧執行長王榮旭表示，台股今天大漲逾400點，主要為台積電領漲，先前台積電壓盤在千元以下，是受到市場擔心5月營收會有匯損影響，而股價在今天公布營收前先行大漲，台積電公布5月營收為月減8.3%，表現比預期好，也淡化匯損利空。

他說，今天大盤量價齊揚，指數站上22200點，處於年線位置，若指數要上攻，需有更多利多刺激。今年5月底市場原先擔心端午節後變盤，現在看來成交量增加，買盤開始回流，有利行情繼續偏多；不過指數在年線位置，大盤陷入整理，資金將往中小型股票流動，多頭主流在電子股。

他指出，9日美股費城半導體指數上漲，走勢為美股四大指數中最強，資金點火方向在AI相關晶片股；台股的廣達、神達、緯創和技嘉5月營收都創新高，今天資金也點火AI相關概念股，非AI則為記憶體相關。

外資 台積電

延伸閱讀

外資買超398億元、買超冠軍竟是他 台積電也獲連五買

台股大漲 永豐金證大戶投 APP「即時損益試算」單日使用數新高

小資族最愛 這檔高息ETF 近一周零股成交均量勝過台積電

台積電5月營收雖月減8.3% 仍站穩3200億元之上

相關新聞

外資買超398億元、買超冠軍竟是他 台積電也獲連五買

台股10日收22,242.14點，上漲451.85點，三大法人同步買超， 尤以外資買超398.31億元最多，統計外資買賣...

全職交易者反而要少關注新聞？過來人曝經驗：保持專注並有效避免虧損

我提到這個問題，是因為我見過太多交易者辭掉正規工作，投入我所謂的「CNBC 程序」。 他們感到興奮，因為從此可以全職交易，擺脫過去只能透過 iPhone 獲取報價、在會議空檔偷偷交易的狀況，並且在市場收盤後才能聽到重要新聞。 然而，當他們開始全職交易後，做的卻是把電視放在電腦旁，打開CNBC，貼在螢幕前尋找交易機會。 CNBC 的目的是為觀眾提供足夠的娛樂，讓他們能夠長時間收看，從而提高廣告收入。這一點非常簡單明瞭。 觀賞 CNBC 節目固然有趣，當事情變得嚴肅時，它的報導也很到位。 我從馬克．海恩斯（Mark Haines）那裡得知 911 事件的即時進展，雖然我曾經轉到其他頻道，但最終還是選擇停留在 CNBC，因為他們的報導毫無疑問是最好的。 誰能忘記瑪麗亞．巴蒂羅姆（Maria Bartiromo）在第一棟建築倒塌後的報導，她全身沾滿灰泥，現場情況十分緊急。這是一場令人揪心的經歷，記者和電視台都做得非常出色。 然而，對於全職交易者來說，這樣的行為往往會轉移他們的注意力，影響他們的交易表現。

三大法人買超台股519.09億元 外資重押長榮航

台股今天漲451.85點，收在22242.14點，成交值新台幣3832億元。外資及陸資買超398.31億元，買超長榮航居...

新台幣匯率波及 貨櫃三雄5月營收雙降

貨櫃三雄長榮、陽明、萬海5月營收出爐，因美中關稅降溫，中國市場恢復出貨，海運價量回溫，但因新台幣匯率波動影響，貨櫃三雄5...

豆府、藏壽司、全家餐飲5月營收跳 雙位數成長皆創同期新高

豆府（2752）、亞洲藏壽司（2754）、全家餐飲（7708）10日公告5月營收，其中，亞洲藏壽司在三麗鷗家族IP聯名高...

飯店業5月營收吃補！晶華、雲品、六福、寒舍年增雙位數

飯店業5月營收亮眼，在COMPUTEX 2025台北國際電腦展、世壯運等國際活動帶動觀光人潮，加上母親節檔期挹注餐飲消費...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。