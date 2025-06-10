豆府、藏壽司、全家餐飲5月營收跳 雙位數成長皆創同期新高

豆府（2752）、亞洲藏壽司（2754）、全家餐飲（7708）10日公告5月營收，其中，亞洲藏壽司在三麗鷗家族IP聯名高人氣助攻下，5月營收年增超過三成，月增也超過二成，表現最為強勁，豆府和全家餐飲亦寫下同期最佳表現，且年增率皆有二成左右。

豆府公告5月營收3.36億元，年成長19.34%；累計前五月合併營收16.41億，年增16.3%，亦創同期新高。豆府表示，暑假消費旺季即將到來，可望帶來正向動力，同時公司持續透過展店來擴大營運規模，包含「韓姜熙的小廚房」將於中旬於台北榮總新開一門店，此為「韓姜熙的小廚房」全台第18家門市，其他品牌也將於今年下半年，陸續於全台各地增加新門店，朝百店規模挺進。

亞洲藏壽司5月營收5.2億，年增38.5%、月增22.6 %。累計前五月營收22.8億，年增5.2%，創同期新高。公司表示，受惠三麗鷗家族IP聯名高人氣，搭上母親節、端午節檔期助攻，5月業績大豐收。展望後市，壽司旺季來臨，除再加碼三麗鷗滿額贈馬克杯活動外，人氣IP柯南即將登場，可望再掀話題。目前全台59家門市，上海3家門市，共計62家。

全家餐飲公告5月營收2.27億元，年增19.99%。累計前五月營收10.79億元，較去年同期成長14.91%。全家表示，主要受惠母親節檔期及旗下各品牌推出專屬套餐及限定活動，加上與「全家」跨通路合作，創造討論聲量，帶動5月與前五月合併營收齊創同期新高。