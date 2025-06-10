快訊

新冠疫情預估大失準！高峰已過 染疫人次171萬下修到42萬

從街頭走回書房 重量級評論家南方朔肺炎辭世享壽80歲…家人證實

將任高鐵董座突爆濫用公務車去推拿 史哲：舊傷復發順路裹膏藥

豆府、藏壽司、全家餐飲5月營收跳 雙位數成長皆創同期新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
藏壽司示意圖。藏壽司/提供
藏壽司示意圖。藏壽司/提供

豆府（2752）、亞洲藏壽司（2754）、全家餐飲（7708）10日公告5月營收，其中，亞洲藏壽司在三麗鷗家族IP聯名高人氣助攻下，5月營收年增超過三成，月增也超過二成，表現最為強勁，豆府和全家餐飲亦寫下同期最佳表現，且年增率皆有二成左右。

豆府公告5月營收3.36億元，年成長19.34%；累計前五月合併營收16.41億，年增16.3%，亦創同期新高。豆府表示，暑假消費旺季即將到來，可望帶來正向動力，同時公司持續透過展店來擴大營運規模，包含「韓姜熙的小廚房」將於中旬於台北榮總新開一門店，此為「韓姜熙的小廚房」全台第18家門市，其他品牌也將於今年下半年，陸續於全台各地增加新門店，朝百店規模挺進。

亞洲藏壽司5月營收5.2億，年增38.5%、月增22.6 %。累計前五月營收22.8億，年增5.2%，創同期新高。公司表示，受惠三麗鷗家族IP聯名高人氣，搭上母親節、端午節檔期助攻，5月業績大豐收。展望後市，壽司旺季來臨，除再加碼三麗鷗滿額贈馬克杯活動外，人氣IP柯南即將登場，可望再掀話題。目前全台59家門市，上海3家門市，共計62家。

全家餐飲公告5月營收2.27億元，年增19.99%。累計前五月營收10.79億元，較去年同期成長14.91%。全家表示，主要受惠母親節檔期及旗下各品牌推出專屬套餐及限定活動，加上與「全家」跨通路合作，創造討論聲量，帶動5月與前五月合併營收齊創同期新高。

豆府 營收 全家

延伸閱讀

「北投春天酒店」用傘換免費泡湯券！再推日式套餐第二套5折、4人同行1人免費

微星5月營收月減1% 宏碁5月合併營收月增3%

仁寶5月合併營收月減7% 長園科5月營收月增15%

聖暉5月營收月減0.4% 銳澤5月合併營收月增16%

相關新聞

外資買超398億元、買超冠軍竟是他 台積電也獲連五買

台股10日收22,242.14點，上漲451.85點，三大法人同步買超， 尤以外資買超398.31億元最多，統計外資買賣...

全職交易者反而要少關注新聞？過來人曝經驗：保持專注並有效避免虧損

我提到這個問題，是因為我見過太多交易者辭掉正規工作，投入我所謂的「CNBC 程序」。 他們感到興奮，因為從此可以全職交易，擺脫過去只能透過 iPhone 獲取報價、在會議空檔偷偷交易的狀況，並且在市場收盤後才能聽到重要新聞。 然而，當他們開始全職交易後，做的卻是把電視放在電腦旁，打開CNBC，貼在螢幕前尋找交易機會。 CNBC 的目的是為觀眾提供足夠的娛樂，讓他們能夠長時間收看，從而提高廣告收入。這一點非常簡單明瞭。 觀賞 CNBC 節目固然有趣，當事情變得嚴肅時，它的報導也很到位。 我從馬克．海恩斯（Mark Haines）那裡得知 911 事件的即時進展，雖然我曾經轉到其他頻道，但最終還是選擇停留在 CNBC，因為他們的報導毫無疑問是最好的。 誰能忘記瑪麗亞．巴蒂羅姆（Maria Bartiromo）在第一棟建築倒塌後的報導，她全身沾滿灰泥，現場情況十分緊急。這是一場令人揪心的經歷，記者和電視台都做得非常出色。 然而，對於全職交易者來說，這樣的行為往往會轉移他們的注意力，影響他們的交易表現。

三大法人買超台股519.09億元 外資重押長榮航

台股今天漲451.85點，收在22242.14點，成交值新台幣3832億元。外資及陸資買超398.31億元，買超長榮航居...

新台幣匯率波及 貨櫃三雄5月營收雙降

貨櫃三雄長榮、陽明、萬海5月營收出爐，因美中關稅降溫，中國市場恢復出貨，海運價量回溫，但因新台幣匯率波動影響，貨櫃三雄5...

豆府、藏壽司、全家餐飲5月營收跳 雙位數成長皆創同期新高

豆府（2752）、亞洲藏壽司（2754）、全家餐飲（7708）10日公告5月營收，其中，亞洲藏壽司在三麗鷗家族IP聯名高...

飯店業5月營收吃補！晶華、雲品、六福、寒舍年增雙位數

飯店業5月營收亮眼，在COMPUTEX 2025台北國際電腦展、世壯運等國際活動帶動觀光人潮，加上母親節檔期挹注餐飲消費...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。