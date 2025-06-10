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飯店業5月營收吃補！晶華、雲品、六福、寒舍年增雙位數

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
北投晶泉丰旅。晶華集團提供
北投晶泉丰旅。晶華集團提供

飯店業5月營收亮眼，在COMPUTEX 2025台北國際電腦展、世壯運等國際活動帶動觀光人潮，加上母親節檔期挹注餐飲消費下，包括晶華（2707）、雲品（2748）、六福（2705）、寒舍（2739）等飯店股10日公告5月營收全數繳出雙位數成長成績單。其中六福與晶華表現最為亮眼，年增幅度超過二成，分別達29%與24%。

晶華公告5月營收5.77億元，較去年同期大幅成長24.19%，累計前五月合併營收為29.43億元，年成長10.27%，持續創下同期新高。晶華表示，在日本旅遊黃金周及台北國際電腦展的熱絡住宿需求下，客房營收表現亮眼，而母親節餐敘與端午節粽禮銷量成長也使得餐飲業績衝高，加上北投晶泉丰旅加入營運版圖，推升整體營運表現。

雲品5月合併營收1.77億元，年增14.17%，為同期次高成績，累計前五月營收達10.82億元，年增2.6%，創同期新高紀錄。雲品表示，5月與母公司雲朗觀光集團聯合行銷推動線上旅展，為今年旅遊住房與餐飲業績打好基礎。君品酒店台北的國際旅客住房持續看旺，住房率上揚至七成五，行政樓層住用率提升近三成，並帶動平均房價上揚。

六福5月營收達1.82億元，年增29.25%，為七年來同期新高紀錄。累積前五月營收達8.93億元，年成長11.13%，同創七年來新高。六福表示，5月業績動能主要來自看準國旅商機，首度參加TTE旅展，集結旗下六福村、關西六福莊、台北六福萬怡酒店等品牌特色產品，推出超殺優惠，加上精準掌握端午節贈禮、連假及母親節商機，成功推升集團營收。

寒舍5月營收4.33億元，年增10.45%，累計前五月營收22.02億元，年增4.37%。寒舍表示，國際大型旅遊團回流、台北國際電腦展活動登場，以及母親節與端午節檔期帶動住房與禮品買氣。其中，COMPUTEX展期間，台北喜來登大飯店住房率達92%，年增4%，平均房價為5,800元，年增11%；台北寒舍艾美酒店住房率達95%，年增3%，平均房價為12,500元，年增4%，顯示商務與會展活動為北市觀光飯店提供穩定支撐。

餐飲業 營收

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