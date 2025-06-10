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第11屆公司治理評鑑頒獎典禮 6月12日登場

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

為表彰第11屆公司治理評鑑表現卓越企業，臺灣證券交易所將偕同證券櫃檯買賣中心於6月12日盛大舉辦「第11屆公司治理評鑑頒獎典禮」，表揚第11屆評鑑結果排名前5%之上市櫃公司、「市值50億元以上至100億元」類別排名前5%之上市櫃公司、「市值未達50億元」類別排名前1%之上市櫃公司，以及本屆進步最多級距之上市櫃公司，希冀激勵企業持續深化公司治理及永續發展，共同提升我國資本市場韌性與競爭力。

典禮預定邀請金管會主委彭金隆蒞臨致詞及擔任頒獎人，並將邀集主管機關及證券周邊單位首長共襄盛舉。

證交所表示，第十一屆公司治理評鑑係以「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「推動永續發展」等四大構面共75項指標，綜合評核企業整體之公司治理表現。評鑑結果已於4月30日公告，相比第十屆，本屆共有16家上市公司、八家上櫃公司新進排名前5%，更迭比率達33%及21%，顯見企業對於公司治理評鑑之高度重視，並競相戮力精進公司治理。此外，更有7家上市、8家上櫃公司蟬連十一屆入榜排名前5%，展現其在公司治理之長期深耕值得肯定。

證交所進一步說明，公司治理評鑑每年皆會進行嚴謹檢討，並審慎參酌國內外公司治理及永續發展趨勢、法規、政策及各界回饋意見，賡續精進指標設計。最新一屆(第十二屆)公司治理評鑑依循主管機關公告之「上市櫃公司永續發展行動方案（2023年）」、「打造臺灣成為亞洲資產管理中心」等政策訂定，並配合轉型ESG評鑑規劃，將逐步增加環境、社會構面指標及權重，以引導企業落實永續發展。

證交所希望透過公司治理評鑑，發掘積極投入公司治理及永續發展之企業，並藉由表揚評鑑各類別中表現優異的上市櫃公司，發揮標竿功能，以促進企業間良性競爭與互相學習，進而強化我國資本市場之永續發展及韌性。

證交所 股東

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