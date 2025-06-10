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外資買超398億元、買超冠軍竟是他 台積電也獲連五買

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
股市示意圖。圖／ingimage
股市示意圖。圖／ingimage

台股10日收22,242.14點，上漲451.85點，三大法人同步買超， 尤以外資買超398.31億元最多，統計外資買賣超個股發現， 買超長榮航（2618）27,404張居冠，其次為買超華邦電（2344）26,319張，另外， 權王台積電（2330）也持續獲外資買超；賣超冠軍仍是國泰金（2882），外資單日賣超82,852張。

台積電預計6月12日除息，每股配發4.5元現金股利，10日開高走高， 終場收在1,045元，上漲40元，漲幅3.98%，創3個多月來的高點，除息前股價持續走高，市值重返27兆元， 增達27兆997億元。

台積電領軍大盤指數上攻之外， 聯發科（2454）也大漲表態，股價收在1,335元， 上漲50元， 漲幅3.89%，電子相關族群也衝高，推升大盤指數一度衝達22,294.86點，大漲504.57點， 不過，金融股的國泰金、富邦金（2881）收黑，指數終場收在22,242.14點， 上漲451.85點，站上半年線。

統計三大法人買超519.1億元，外資大手筆搶進398.31億元，投信買超31.28億元；自營商買超（合計）89.51億元，其中自營商（自行買賣）買超38.38億元、自營商（避險）買超51.13億元。

統計外資買超前十大個股發現，進榜的金融股有3檔，其中2檔是銀行股，1檔為證券股，電子股有4檔，2檔ETF，唯一的傳產股則是高居外資買超冠軍，外資買超長榮航達27,404張最多。

另外，台積電除息前股價往上攀高，外資買超24,402張，連五買， 合計買超56,745張；華邦電、南亞科（2408）也獲外資買超。

統計外資賣超前十大個股， 壽險金融股仍是外資賣超的主要標的，進榜前十大的個股中有5檔金融股，且賣超前三名全是金融股，賣超最多的是國泰金， 遭外資賣超82,852張，其次是賣超凱基金（2883）51,392張，賣超富邦金43,160張。

外資買超前十名。（資料來源:證交所）
外資買超前十名。（資料來源:證交所）
外資賣超前十名。（資料來源:證交所）
外資賣超前十名。（資料來源:證交所）

外資 台積電

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