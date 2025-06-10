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債券市場出現正向訊號 跟著川普政策先看金融債

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

債市今年干擾不斷，即便股市已回溫，投資人對債券市場仍缺乏信心，國泰投信分析，市場先前擔憂6月到期的巨量美債會違約，已被認定是假議題，目前債市已出現多個正向訊號，包括6月初美國財政部宣布公布要回購100億美元的國債、本周川普再次強力喊話要聯準會趕快降息，因此，投資人可關注金融債市場，如國泰10Y+金融債（00933B），這檔ETF聚焦國際巨型金融業者，違約率較低，加上00933B有每月配息及收益平準金的機制，更方便投資人規劃資金流，適合作為美債波動時期的資金避風港。

國泰投信ETF研究團隊表示，全台原型債券ETF規模總計2.67兆元，其中金融債ETF共有八檔，整體規模共3,498億元，其中國泰10Y+金融債自2023年10月掛牌以來，不到兩年，截至6月9日規模為732億元，集保結算所資料則指出，00933B受益人數總計11.2萬人，是受益人數最多的金融債ETF，包括法人及散戶族群，顯見市場青睞程度。

國泰10Y+金融債經理人游日傑表示，今年降息如牛步，加上美債負面訊息干擾，債券ETF今年看似光環不再，但值得注意的是，債市近期已出現多個正向訊號，川普強硬向美國聯準會喊話要求降息1個百分點，也就是整整四碼，遠遠高於市場預估；其次是美國的穩定幣法案，也為美債市場帶來巨大機會；再進一步看到國際市場，5月日本壽險公司積極買進海外中長期債，主因就是美債殖利率上升、債價下跌，法人大舉逢低買進，這幾個訊號都為債券市場挹注強大信心。

國泰投信ETF研究團隊表示，美債仍具投資價值，只是近期美債仍有多個因素會持續干擾，資金或將轉向投資等級公司債，而要注意川普核心政見除關稅議題，其重要主張還包括要放寬金融監管，美國銀行業會是主要的受惠者，可樂觀看待未來金融業展望，金融債亦可望持續獲得避險資金流入，投資人可藉由有月配息機制的00933B參與金融債市場，6月除息日是6月17日， 6月16日前買進，可參與這次配息。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國聯準會 國泰 ETF

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