快訊

郭書瑤突現身北檢！個資外洩提告社區管委會 庭後回應：事情有點複雜

獨／五月天將合體F4日期曝光！強強攜手「回到那一天」

新冠高峰提早報到！上周7萬人就醫 重症、死亡例攀升「創今年新高」

台股大漲 永豐金證大戶投 APP「即時損益試算」單日使用數新高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
根據永豐金證券統計，「即時損益試算」為今年上半年大戶投APP用戶最愛使用的新功能。(永豐金證券/提供)
根據永豐金證券統計，「即時損益試算」為今年上半年大戶投APP用戶最愛使用的新功能。(永豐金證券/提供)

永豐金證券作為數位金融領航券商，持續傳遞金融理財理念。2025年上半年，針對盤中交易中投資人急需掌握風險與報酬的核心需求，團隊開發「即時損益試算」功能，用戶下單前一鍵即能預估交易損益，與量化每筆交易盈虧邏輯。有效協助投資人面對2025股市掌握「冷靜判斷加減碼、提升盤中操作節奏、落實投資紀律」三優勢。

自該功能上線以來，市場反應熱烈。根據永豐金證券統計，每日平均點擊次數突破3萬，為今年上半年用戶最愛使用的新功能，5月使用次數更超過65萬次。其中，5月14日台股大漲452.73點、成交金額突破4,000億元，當日用戶使用次數更創新高、達4.2萬次。反映投資人面對股市劇烈波動，對即時風險試算工具的需求格外強烈。實際使用上，當沖投資人多搭配「閃電下單」與「快點面板」，試算後迅速執行下單；波段操作者則透過精算風險與報酬，強化交易紀律與進出場效率。

永豐金證券被《網路溫度計DailyView》輿情分析平台評為2025年第一季熱門券商冠軍，團隊持續傾聽投資人聲音，在瞬息萬變的市場中打造更多普惠型交易工具，協助用戶穩健因應波動、建立風險管理觀念。除了「即時損益試算」外，大戶投APP整合台美期15種「智慧單」功能，支援停利停損預設，讓用戶事前配置風險防線；今年上半年亦推出籌碼輔助利器「大小單」，透過四大關鍵指標「分價量表、大戶／散戶買賣力、資金分布與流向」，幫助投資人掌握主力動向，挖掘潛力標的。

隨著台股逐筆撮合制度推進，交易節奏加快，大戶投APP強化操作介面與資訊整合力道，打造「即時化」、「工具化」、「紀律化」的行動交易環境，於Google Play與App Store拿下4.8與4.7高分評價，反映用戶對整體體驗的高度肯定。平台同時提供即時聯繫窗口，協助解惑並回應用戶建議，展現以使用者為核心的優化節奏。

未來，永豐金證券將持續推動創新，推出更多貼近盤勢需求的功能，協助投資人在震盪市況中穩中求勝、強化決策力，搭建更安全、透明、有效的永豐金證券數位投資生態圈。

永豐金

延伸閱讀

台股拉得又急又快…高盛喊進場？調高預測至23,500點 網：出貨文來了

台股零股交易 小資族最愛00919勝過台積電

京城銀賣子證券給街口

高盛：台股上看23,500 投資評等由減碼升至中立

相關新聞

全職交易者反而要少關注新聞？過來人曝經驗：保持專注並有效避免虧損

我提到這個問題，是因為我見過太多交易者辭掉正規工作，投入我所謂的「CNBC 程序」。 他們感到興奮，因為從此可以全職交易，擺脫過去只能透過 iPhone 獲取報價、在會議空檔偷偷交易的狀況，並且在市場收盤後才能聽到重要新聞。 然而，當他們開始全職交易後，做的卻是把電視放在電腦旁，打開CNBC，貼在螢幕前尋找交易機會。 CNBC 的目的是為觀眾提供足夠的娛樂，讓他們能夠長時間收看，從而提高廣告收入。這一點非常簡單明瞭。 觀賞 CNBC 節目固然有趣，當事情變得嚴肅時，它的報導也很到位。 我從馬克．海恩斯（Mark Haines）那裡得知 911 事件的即時進展，雖然我曾經轉到其他頻道，但最終還是選擇停留在 CNBC，因為他們的報導毫無疑問是最好的。 誰能忘記瑪麗亞．巴蒂羅姆（Maria Bartiromo）在第一棟建築倒塌後的報導，她全身沾滿灰泥，現場情況十分緊急。這是一場令人揪心的經歷，記者和電視台都做得非常出色。 然而，對於全職交易者來說，這樣的行為往往會轉移他們的注意力，影響他們的交易表現。

台股上漲451點收22,242點 台積電上漲40元收1,045元

市場對美中談判結果樂觀，台股10日開高走高，早盤以21,921.24點開出，終場收22,242.14點，上漲451.85...

台積電市值衝破1.07兆美元！擠下波克夏、股價同步飆高

晶圓代工龍頭台積電（2330）10日股價延續強勢表現，9日收盤穩站千元大關，帶動ADR同步上漲0.89%，收在207美元...

外資喊進8檔首選！半導體族群暴衝 台股直搗22,200關卡

台股10日氣勢如虹，在半導體族群領漲下，指數大漲逾440點，直搗22,200城池。類股指數中，半導體飆升超過3%，成為多...

三大法人買超519億元、外資狂掃398億元 台股突破半年線

台股10日受台積電（2330）、聯發科（2454）兩大權值雙雙大漲近4%，台積電市值衝上27.10兆元，帶動電子相關族群...

台積電除息前股價步步高 市值收復27兆元

台積電（2330）去年第4季現金股利4.5元將在6月12日除息，本周以來都是上漲的表現，10日開高走高， 終場收在1,0...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。