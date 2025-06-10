快訊

郭書瑤突現身北檢！個資外洩提告社區管委會 庭後回應：事情有點複雜

獨／五月天將合體F4日期曝光！強強攜手「回到那一天」

新冠高峰提早報到！上周7萬人就醫 重症、死亡例攀升「創今年新高」

第11屆公司治理評鑑頒獎典禮 6月12日隆重登場

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

為表彰第十一屆公司治理評鑑表現卓越的企業，臺灣證券交易所將偕同證券櫃檯買賣中心於2025年6月12日盛大舉辦「第11屆（2024年度）公司治理評鑑頒獎典禮」。這次典禮將表揚第11屆評鑑結果排名前5%的上市櫃公司、「市值50億元以上至100億元」類別排名前5%的上市櫃公司、「市值未達50億元」類別排名前1%的上市櫃公司，以及這屆進步最多級距的上市櫃公司，希冀激勵企業持續深化公司治理及永續發展，共同提升台灣資本市場韌性與競爭力。典禮預定邀請金融監督管理委員會主委彭金隆蒞臨致詞及擔任頒獎人，並將邀集主管機關及證券周邊單位首長共襄盛舉。

證交所表示，第11屆公司治理評鑑係以「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「推動永續發展」等四大構面共75項指標，綜合評核企業整體的公司治理表現。評鑑結果已於今年4月30日公告，相比第十屆，這屆共有16家上市公司、8家上櫃公司新進排名前5%，更迭比率達33%及21%，顯見企業對於公司治理評鑑高度重視，並競相戮力精進公司治理。此外，更有7家上市、8家上櫃公司蟬連第11屆入榜排名前5%，展現其在公司治理之長期深耕，殊值肯定。

證交所進一步說明，公司治理評鑑每年皆會進行嚴謹檢討，並審慎參酌國內外公司治理及永續發展趨勢、法規、政策及各界回饋意見，賡續精進指標設計。最新一屆(第12屆)公司治理評鑑依循主管機關公告「上市櫃公司永續發展行動方案（2023年）」、「打造台灣成為亞洲資產管理中心」等政策訂定，並配合轉型ESG評鑑規劃，將逐步增加環境、社會構面指標及權重，以引導企業落實永續發展。

證交所希望透過公司治理評鑑，發掘積極投入公司治理及永續發展的企業，並藉由表揚評鑑各類別中表現優異的上市櫃公司，發揮標竿功能，以促進企業間良性競爭與互相學習，進而強化我國資本市場的永續發展及韌性。

證交所

延伸閱讀

富邦人壽縮減上繳股利

行政治理／金管會主委彭金隆 不浪費每一次危機

有壽險業考慮撤除配息⋯網瘋猜這3家！他憂成真後股價震盪

金管會主委彭金隆直言…限空令收回 才能再出手

相關新聞

全職交易者反而要少關注新聞？過來人曝經驗：保持專注並有效避免虧損

我提到這個問題，是因為我見過太多交易者辭掉正規工作，投入我所謂的「CNBC 程序」。 他們感到興奮，因為從此可以全職交易，擺脫過去只能透過 iPhone 獲取報價、在會議空檔偷偷交易的狀況，並且在市場收盤後才能聽到重要新聞。 然而，當他們開始全職交易後，做的卻是把電視放在電腦旁，打開CNBC，貼在螢幕前尋找交易機會。 CNBC 的目的是為觀眾提供足夠的娛樂，讓他們能夠長時間收看，從而提高廣告收入。這一點非常簡單明瞭。 觀賞 CNBC 節目固然有趣，當事情變得嚴肅時，它的報導也很到位。 我從馬克．海恩斯（Mark Haines）那裡得知 911 事件的即時進展，雖然我曾經轉到其他頻道，但最終還是選擇停留在 CNBC，因為他們的報導毫無疑問是最好的。 誰能忘記瑪麗亞．巴蒂羅姆（Maria Bartiromo）在第一棟建築倒塌後的報導，她全身沾滿灰泥，現場情況十分緊急。這是一場令人揪心的經歷，記者和電視台都做得非常出色。 然而，對於全職交易者來說，這樣的行為往往會轉移他們的注意力，影響他們的交易表現。

台股上漲451點收22,242點 台積電上漲40元收1,045元

市場對美中談判結果樂觀，台股10日開高走高，早盤以21,921.24點開出，終場收22,242.14點，上漲451.85...

台積電市值衝破1.07兆美元！擠下波克夏、股價同步飆高

晶圓代工龍頭台積電（2330）10日股價延續強勢表現，9日收盤穩站千元大關，帶動ADR同步上漲0.89%，收在207美元...

外資喊進8檔首選！半導體族群暴衝 台股直搗22,200關卡

台股10日氣勢如虹，在半導體族群領漲下，指數大漲逾440點，直搗22,200城池。類股指數中，半導體飆升超過3%，成為多...

三大法人買超519億元、外資狂掃398億元 台股突破半年線

台股10日受台積電（2330）、聯發科（2454）兩大權值雙雙大漲近4%，台積電市值衝上27.10兆元，帶動電子相關族群...

台積電除息前股價步步高 市值收復27兆元

台積電（2330）去年第4季現金股利4.5元將在6月12日除息，本周以來都是上漲的表現，10日開高走高， 終場收在1,0...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。