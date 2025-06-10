第11屆公司治理評鑑頒獎典禮 6月12日隆重登場

為表彰第十一屆公司治理評鑑表現卓越的企業，臺灣證券交易所將偕同證券櫃檯買賣中心於2025年6月12日盛大舉辦「第11屆（2024年度）公司治理評鑑頒獎典禮」。這次典禮將表揚第11屆評鑑結果排名前5%的上市櫃公司、「市值50億元以上至100億元」類別排名前5%的上市櫃公司、「市值未達50億元」類別排名前1%的上市櫃公司，以及這屆進步最多級距的上市櫃公司，希冀激勵企業持續深化公司治理及永續發展，共同提升台灣資本市場韌性與競爭力。典禮預定邀請金融監督管理委員會主委彭金隆蒞臨致詞及擔任頒獎人，並將邀集主管機關及證券周邊單位首長共襄盛舉。

證交所表示，第11屆公司治理評鑑係以「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「推動永續發展」等四大構面共75項指標，綜合評核企業整體的公司治理表現。評鑑結果已於今年4月30日公告，相比第十屆，這屆共有16家上市公司、8家上櫃公司新進排名前5%，更迭比率達33%及21%，顯見企業對於公司治理評鑑高度重視，並競相戮力精進公司治理。此外，更有7家上市、8家上櫃公司蟬連第11屆入榜排名前5%，展現其在公司治理之長期深耕，殊值肯定。

證交所進一步說明，公司治理評鑑每年皆會進行嚴謹檢討，並審慎參酌國內外公司治理及永續發展趨勢、法規、政策及各界回饋意見，賡續精進指標設計。最新一屆(第12屆)公司治理評鑑依循主管機關公告「上市櫃公司永續發展行動方案（2023年）」、「打造台灣成為亞洲資產管理中心」等政策訂定，並配合轉型ESG評鑑規劃，將逐步增加環境、社會構面指標及權重，以引導企業落實永續發展。

證交所希望透過公司治理評鑑，發掘積極投入公司治理及永續發展的企業，並藉由表揚評鑑各類別中表現優異的上市櫃公司，發揮標竿功能，以促進企業間良性競爭與互相學習，進而強化我國資本市場的永續發展及韌性。