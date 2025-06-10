三大法人買超519億元、外資狂掃398億元 台股突破半年線
台股10日受台積電（2330）、聯發科（2454）兩大權值雙雙大漲近4%，台積電市值衝上27.10兆元，帶動電子相關族群紛紛衝高，集中市場指數一度大漲504.57點、衝上22,294.86點，惟臨收國泰金（2882）、富邦金（2881）兩大金控，以及材料-KY（4763）、晶彩科（3535）等遭空頭追擊，終場漲點降至451.85點、收22,242.14點，突破半年線，總成交值放大至3,832.01億元，其中台積電即占464億元；三大法人買超519.1億元，外資大手筆搶進398.31億元。
統計三大法人10日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）轉買超398.31億元，投信買超億31.28元；自營商買超（合計）89.51億元，其中自營商（自行買賣）買超38.38億元、自營商（避險）買超51.13億元。
觀察集中市場10日成交值前10大個股，電子族群占半數，此外，國內規模最大ETF元大台灣50（0050）也擠上第10名。依成交值排序為：台積電成交值464.29億元，股價漲3.98%、收1,045元，盤中最高達1,050元；聯發科成交值149.74億元，股價漲3.89%、收1,335元，盤中最高1,335元；台光電（2383）成交值93.84億元，股價漲8.54%、收890元，盤中最高900元；國泰金成交值84.41億元，股價跌2.51%、收66元；南亞科（2408）成交值82.48億元，股價漲5.03%、收54.3元，盤中最高55.3元；富邦金成交值82.02億元，股價跌0.9%、收87.7元；智邦（2345）成交值64.08億元，股價漲6.65%、收786元，盤中最高790元；奇鋐（3017）成交值63.79億元，股價漲2.79%、收701元，盤中最高703元；長榮（2603）成交值55.42億元，股價漲1.07%、收236.5元；元大台灣50成交值54.3億元，股價漲2.69%、收188.65元，盤中最高188.9元。
統計台股10日收漲停個股共計25檔，集中市場占10位，當中又以半導體族群占4檔為多數。依股價漲幅排序為：佳能（2374）漲9.98%、收55.1元；志聖（2467）漲9.97%、收160元；三商電（2427）漲9.94%、收27.1元；惠特（6706）漲9.94%、收71.9元；銘旺科（2429）漲9.93%、收78.6元；聯策（6658）漲9.88%、收85.6元；國精化（4722）漲9.88%、收74.5元；晟銘電（3013）漲9.85%、收111.5元；車王電（1533）漲9.84%、收30.15元；高力（8996）漲9.83%、收262.5元。
統計集中市場成交量逾10萬張個股共9檔，南亞科拿下人氣王，股價表現5漲4跌，金融股占5檔居多。依成交量排序為：南亞科成交量150,928張，股價漲5.03%、收54.3元；群益台灣精選高息（00919）成交量134,843張，股價漲1.13%、收22.29元；國泰金成交量126,167張，股價跌2.51%、收66元；國票金（2889）成交量123,044張，股價漲6.72%、收14.3元；元大台灣50反1（00632R）成交量101,997張，股價跌2.06%、收22.39元；凱基金（2883）成交量100,430張，股價跌2.84%、收17.1元；華邦電（2344）成交量99,535張，股價漲2.17%、收18.8元；中信金（2891）成交量95,583張，股價漲1.19%、收42.5元；富邦金成交量92,963張，股價跌0.9%、收87.7元。
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