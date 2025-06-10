全職交易者反而要少關注新聞？過來人曝經驗：保持專注並有效避免虧損

我提到這個問題，是因為我見過太多交易者辭掉正規工作，投入我所謂的「CNBC 程序」。

他們感到興奮，因為從此可以全職交易，擺脫過去只能透過 iPhone 獲取報價、在會議空檔偷偷交易的狀況，並且在市場收盤後才能聽到重要新聞。

然而，當他們開始全職交易後，做的卻是把電視放在電腦旁，打開CNBC，貼在螢幕前尋找交易機會。

CNBC 的目的是為觀眾提供足夠的娛樂，讓他們能夠長時間收看，從而提高廣告收入。這一點非常簡單明瞭。

觀賞 CNBC 節目固然有趣，當事情變得嚴肅時，它的報導也很到位。

我從馬克．海恩斯（Mark Haines）那裡得知 911 事件的即時進展，雖然我曾經轉到其他頻道，但最終還是選擇停留在 CNBC，因為他們的報導毫無疑問是最好的。

誰能忘記瑪麗亞．巴蒂羅姆（Maria Bartiromo）在第一棟建築倒塌後的報導，她全身沾滿灰泥，現場情況十分緊急。這是一場令人揪心的經歷，記者和電視台都做得非常出色。

然而，對於全職交易者來說，這樣的行為往往會轉移他們的注意力，影響他們的交易表現。

相對於不斷地關注電視報導，交易者應該專注於市場動向和自己的交易計畫，保持理性和專注，才能在這個競爭激烈的領域中獲得成功。

交易者必須清楚，他們無法依賴任何財金新聞頻道的報導來賺取生活。

當電視上報導新聞時，實際的市場反應早已發生，場內交易員早就知道消息，並且在消息正式公佈之前已經調整了他們的部位。

此時再去進行交易，往往只有那些剛剛看到新聞的交易者會感到興奮，這樣的行為可能會導致他們進入不利的交易。

如果 CNBC 有什麼作用，那麼它可能作為一個「反向操作工具」—建立與新聞對立的部位。

在沒有真正新聞可報導的時候，頻道會不斷重複同樣的故事，這時我會選擇把音量調低，或打開沒有商業廣告的音樂電台，或者播放一些有助於「大腦保持專注」的音樂，比如 YouTube 的 Mind Amend 頻道或是 www.focusatwill.com。

有時候，我會播放以前在 Netflix 或 AmazonPrime 上看過的電影作為背景音，這樣的選擇能讓我在交易過程中保持專注。

全職交易者每天都在等待特定的交易架構出現，但許多交易者有一個共同的弱點：他們需要介入每個走勢。當某個行情啟動且漸行漸遠時，許多交易者會感到不安，害怕錯過機會，這是一個致命的缺陷。無法控制這種習慣的交易者，往往會導致自己在市場中受挫。

我想告訴每位讀者：你必須允許自己錯過某些走勢。專業交易者會錯過機會，而業餘交易者則會試圖追逐每一個走勢。

透過聽音樂或播放電影，交易者可以在等待特定架構成形的過程中打發時間，減少因為無聊或焦慮而進行衝動交易的機會。

交易的目標不是去捕捉市場上的每一個走勢，而是要專注於自己所規劃的特定架構，並將其納入交易計畫中。否則，你可能只是一名槍手，而所有的槍手最終都會被擊敗。

我們在 www.simplertrading.com/scanner 設立了一個工具，旨在協助過濾市場噪音，尋找具體且可行的交易架構。這些架構不僅適用於股票交易，我個人更喜歡使用股票選擇權。

既然我們已經了解了影響市場的因素與可能的走勢，那麼接下來自然就會問：我們的交易對象究竟是什麼？是股票、選擇權、期貨、外匯，還是加密貨幣—或者以上皆是？

你可以藉由人們處理問題的能力來判斷一位領導者。

（本文摘自寰宇出版《全面交易3.0：掌握當沖與波段交易的獲利技巧》，作者：約翰．卡特）