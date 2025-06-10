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台積電除息前股價步步高 市值收復27兆元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電市值重返27兆元。聯合報系資料照
台積電市值重返27兆元。聯合報系資料照

台積電（2330）去年第4季現金股利4.5元將在6月12日除息，本周以來都是上漲的表現，10日開高走高， 終場收在1,045元，上漲40元，漲幅3.98%，創3個多月來的高點，除息前股價持續走高，市值重返27兆元， 增達27兆997億元。

台積電在盤後公布5月合併營收3,205億1,600 萬元，月減 8.3%，年增 39.6%，為歷年同期新高及單月歷史次高，累計 2025年 1 至 5 月營收1 兆 5,093 億 3,700 萬元，年增 42.6%，為歷年同期新高。

觀察三大法人的買賣情況，截至9日外資已連四買，投信則是連六買， 自營商連二買，三大法人合計則是連四買；台積電10日以1,025元開高，尾盤一度衝達1,050元， 最後一盤爆出6,284張成交量， 股價收在1,045元，上漲40元， 市值重返27兆元；台積電站穩千元，預計12日除息，每股配發4.5元現金股利，市場預料填息機率高。

台積電在先前的法說會公布第2季財測預估， 美元營收約在284~292億美元，季增中位數約13%，年增中位數約38%；以美元兌新台幣32.5元來推算，第2季營收為新台幣9,230~9,490億元，季增10~13%，年增37~41%；毛利率57~59%，營益率47~49%。

台積電市值重返27兆元，台積電ADR周一收在207美元， 上漲1.82美元，漲幅約0.89%，市值增至1.07兆美元，超越波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）的1.06兆美元，躍居全球市值第9名。

營收 台積電

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