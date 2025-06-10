台股上漲451點收22,242點 台積電上漲40元收1,045元

市場對美中談判結果樂觀，台股10日開高走高，早盤以21,921.24點開出，終場收22,242.14點，上漲451.85點，漲幅2.07%，成交量3,832億元。櫃買則收230.82點，上漲2.92點，台積電（2330）收1,045元，上漲40元。

盤面上以類股來看，以半導體、電器電纜、網通、電子零組件、電腦周邊、貿易百貨、油電燃氣較為強勢，另外則以玻陶、生技、橡膠、電子通路、綠能環保、金融保險等較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有，聯發科（2454）、台燿（6274）、台光電（2383）、南亞科（2408）、富喬（1815）、智邦（2345）、奇鋐（3017）、高技（5439）、長榮海運（2603）、廣達（2382）、緯創（3231）、鴻海（2317）、旺矽（6223）、中信金（2891）、銘旺科（2429）、金像電（2368）、陽明海運（2609）。

而量大弱勢的則有，國泰金（2882）、富邦金（2881）、技嘉（2376）、亞翔（6139）、彬台（3379）、大量（3167）、愛普*（6531）、材料-KY（4763）、神達（3706）、藥華藥（6446）、晶彩科（3535）、國巨（2327）、光聖（6442）、凱基金（2883）、保勝光學（6517）等。

統一投顧表示，蘋果WWDC大會驚喜度不高，但市場樂觀期待美中貿易談判結果，雙方開放稀土及AI晶片、半導體設計軟體等。0050上演分割秀，6月10日最後交易日前申購額飆升，有望挹注權值股買盤。台股成交量能遲未有效放大，攻克半年線挑戰年線力道稍嫌不足，但短期技術面、籌碼面有利多方，建議以流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有題材的個股為輔，推薦族群聚焦：AI概念股、機器人、科技材料升級或替代概念、重電及能源、軍工等。