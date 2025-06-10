雲豹小金雞天能綠電登錄興櫃 一度衝上299元、大漲273%

雲豹能源旗下小金雞天能綠電（7842）10日以80元登錄興櫃，早盤股價一度飆升至299元，大漲273.75%，最低則為109元，漲幅也有36.25%。天能綠電規畫2026年第2季末掛牌上市，為雲豹能源卡位綠電售電商機。

天能綠電作為雲豹能源集團旗下首家進軍資本市場的小金雞，正式敲響市場大門。自2021年成立以來，天能綠電致力於打造一站式、彈性高效的綠電媒合平台，並已攜手日月光、美光、Gogoro、玉山金控等國內外指標企業，展現高度信賴基礎與國際接軌實力。

根據能源署最新月報，天能綠電2024年綠電交易量達7,285萬度，穩居民營售電業龍頭地位，旗下轉供據點突破500處，穩坐「綠電交易王」寶座。

基本面表現上，2024年全年營收達10.24億元，年增達338%，稅後淨利0.25億元，每股盈餘（EPS）5.57元。2025年首季續揚，營收達3.86億元，年增70%；稅後淨利0.13億元，EPS達0.92元。

展望未來，天能將聚焦四大策略，包括：加速布局中小型案場與電力收購、擴大碳權輔導與永續報告整合服務、強化資本市場連結與治理韌性、深化與母公司雲豹能源發電及售電整合，發揮集團綜效，邁向亞太級綠電整合平台。