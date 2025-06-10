從CCL到特斯拉概念股齊飛 零組件搭出口順風車點火台股

台股多頭爆走，盤中大漲逾400點、直攻22,200關，零組件族群搭配出口數據報喜與眾多題材加持，展現百花齊放的多頭氣勢，成為推升指數的另一波主力。

其中，長園科（8038）搭上特斯拉多頭快車，跳空漲停鎖死在35.55元。台光電（2383）挾CCL題材，股價不斷刷新高，早盤叩關900元，蓄勢向千金俱樂部邁進，帶動台燿（6274）、聯茂（6213）人氣隨之暢旺，盤中股價分別大漲逾5%、2%；PCB廠志聖（2467）放量直逼漲停，突破3短均反壓，上游玻纖一貫廠商富喬（1815）庫藏股期間屆滿，仍無礙人氣續夯，股價續拚站穩40元大關；精成科（6191）5月營收33.83億元，月增7.4%、年增81.8%，創155個月新高，股價強彈逾4%，一舉收復5日線、月線。

台光電獲熱門ETF「0050」列入新成分股，加上美系外資最新報告重申台光電「加碼」評等、目標價由900元調高至1,000元，吸引買盤持續搶進，今日盤初觸及900元關卡新天價，盤中漲幅則收斂至約6.5%、於875元上下震盪。

台光電指出，對全產品線各應用領域發展均抱持樂觀態度，預期從人工智慧（AI）應用、雲端服務、邊緣運算、至低軌衛星，都將維持成長動能，全年營運前景可期。美系外資除看好台光電在GPU領域奪回Rubin世代的領先地位外，也認特殊應用晶片也將成其主要成長來源，近日重申「加碼」評等，且將目標價上調至1,000元。

產業面上，台灣財政部9日公布5月出口517.4億美元、創史上單月新高，年增38.6%、遠優於預期，為連19紅。在主要貨品中，5月資通與視聽產品出口以198.9億美元攀升到歷年單月新高、直逼200億美元，連續第二個月超越電子零組件。但若將資通與電子零組件兩大貨品合併來看，5月已占總出口的七成二、年增率高達62.5%，對總出口具有絕對主導力。

財政部統計處長蔡美娜表示，美國對等關稅豁免期至7月9日，6月仍會有一些提前出貨潮，現在看到較有指標性的電子零組件，或資通與視聽產品等需求仍持續強勁，因此較主計總處更樂觀看待6月出口。