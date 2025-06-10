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台積電市值衝破1.07兆美元！擠下波克夏、股價同步飆高

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導
台積電。路透
台積電。路透

晶圓代工龍頭台積電（2330）10日股價延續強勢表現，9日收盤穩站千元大關，帶動ADR同步上漲0.89%，收在207美元，市值推升至1.073兆美元，正式超越波克夏海瑟威的1.064兆美元，晉升為全球市值第九大企業。法人指出，這次並非短暫超車，而是穩定占據排名，顯示國際資金持續認同台積電在AI與先進製程的核心地位。

市場普遍解讀，美中貿易談判出現新進展，美方可能放寬部分AI晶片出口限制，有助於供應鏈緩解壓力，加上近期半導體族群在美股強彈，推升整體氣氛。費城半導體指數9日上漲近2%，台積電ADR盤中一度大漲逾2%，收盤仍維持紅盤。

台積電上周股東會釋出樂觀展望，董事長魏哲家罕見喊話「多買台積電股票就不會錯」，市場大力按讚。公司預估2025年美元營收將年增24%至26%，不僅創下歷史新高，法人也普遍預期第2季財報將優於預期。自股東會以來，台積電台股與ADR股價同步走揚，成為全球資金聚焦焦點。

10日台股早盤台積電續強，最高觸及1,045元，漲幅達近4%，成交量同步放大至逾2.8萬張，帶動加權指數穩守高檔區間。市場人士認為，儘管蘋果在昨晚WWDC開發者大會上AI應用尚未驚艷，仍無礙市場對半導體產業的樂觀看法，尤其台積電在AI晶片代工領域的主導地位穩固，吸引資金持續加碼，股價仍具續航動能。

股東會 台積電

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