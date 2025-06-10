股價重返年初起點 低波動股債組合迎戰關稅震盪

美國總統川普上任以來關稅政策變動頻繁，繼4月宣布延長關稅措施後，6月4日再度針對鋼鋁進口稅提出調升計畫，將稅率自25%提高至50%，延續其貿易保護主義立場。

川普此類「即興式風格」的決策，使政策風險與經濟不確定性進一步升溫，4月初S&P 500指數一度因關稅政策引發市場恐慌，年內最大跌幅超過18%；然而市場隨後迅速反彈，指數於5月底已回升至5,911點，年初以來漲幅僅約0.5%，從結果來看，市場雖劇烈震盪，但指數幾乎回到原點，反映出股價走勢與情緒波動脫鉤，也讓投資人開始反思是否配置策略也需趁機調整。百達投顧建議，投組配置時應考量當前不確定性的經濟環境，股票配置較多元且穩健的全球股、債券則以短存續期債券為宜。

在總經訊號模糊、缺乏明確方向的環境中，市場短期反應經常來自資金情緒與預期修正，而非基本面反轉。與其追逐每一次市場節奏，不如重新思考：投資組合的核心是否具備足夠的穩定性與風險承受能力？波動不等於風險，但缺乏策略紀律與資產韌性的組合，往往更容易受傷。百達-Quest全球永續股票以量化選股邏輯為基礎，鎖定「三低一高」特質的企業，包含低波動、低估值、低負債與高獲利。同時在選股流程中納入ESG永續評分，篩選企業永續性（重視ESG表現）以及財務永續性（具永續獲利能力）兼顧的企業。

在市場雜訊紛擾時，具備「低波動」特質的企業能在市場震盪時維持相對穩定表現；此外，量化策略得以捕捉因市場下跌而被錯殺的「低估值」企業；面對降息時程尚未明朗，利率仍在高檔盤旋時，「低負債」則有助降低利率與信用壓力所帶來的財務風險；「高獲利」企業則具備成長動能，不需要依賴外部環境刺激，具備長期競爭力。這類選股邏輯能夠在波動放大的市場中，幫助投資人穩定參與、不過度受傷、不錯失機會。

根據晨星資料，截至2025年5月底，百達-Quest全球永續股票在一年、兩年、三年期報酬表現均優於同類型基金平均，波動度則穩定落在第四分位（即波動最小的25%），展現出在高波動環境下的抗震與成長實力。

地緣政治風險與利率不確定升溫下，投資人對防禦性資產的需求同步提升，百達投顧指出，於利率變化快速的環境，擁有低波動特性的短天期債券在今年將更受青睞。相比長債價格波動劇烈，短天期債對利率敏感度較低，具有相對穩定、高流動性和靈活應對市場的特性，在震盪的環境中能保持相對穩定的價格。

百達-全球非投資等級債聚焦於BB級債券且經金管會核准為具ESG主題的基金，截至2025年4月底，其投資組合中，加權平均修正存續期僅3.13年，平均最差到期殖利率（YTW）為7.62%，適合追求較高息收且具備一定風險承受能力的投資者；百達-美元中短期債券聚焦投資等級債券，截至今年4月底投組中93%債券具A級以上信評，平均信用評等達到AA-，高信評讓投資組合更具防禦力。該基金加權平均修正存續期僅1.63年，短天期有效降低利率波動風險。當前殖利率處於相對高檔，基金之平均最差殖利率達4.06%，並設有月配息級別，提供資金停泊與領息的雙重優勢。