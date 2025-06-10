下半年台股挑戰年初高點 續漲空間可期

全球金融市場動盪趨緩，台股投資情緒正向，半導體龍頭台積電重新站上千元俱樂部，觀察今年與過去台股表現，第一金投信指出，美股已重回年初高點，但台股距離年初高點仍有近千點距離，台股可望逐步修復第1季、第2季跌幅，重新挑戰年初高點，依過去5年、10年的台股表現觀察，下半年台股仍有高達七至八成機率上揚，過去5年、10年的平均漲幅分別為5.7%及2.8%，若美國與各國關稅談判歧見小、順利過關，AI需求持續暢旺下，台股後市續漲空間可期。

第一金核心戰略基金經理人張正中分析，台股自4月下旬以來表現強勢，漲幅已高達15%，若以4月份美國總統川普關稅大解放至今的表現觀察，台股反彈幅度更高達25%，美國與各國對等關稅延後至7月9日後實施，美國與各國持續貿易閱稅談判，川普以關稅為手段，與各國進行貿易協商，張正中指出，從券商報告觀察，關稅若提升至15%，預估推升美國通膨1%，對經濟成長率的影響將在2026、2027年最大，在7月9日之前，台股表現將呈現修正向上、區間盤整，上有反壓、下有支撐，上檔反壓在半年線與年線間，大約落在22,000點至22,300點間價位；下方支撐則在季線約21,000點關卡。

觀察5月份以來，台股表現以較不受到關稅政策的影響的產業為主，較為強勢的產業包括科技股的AI供應鏈，及傳統產業拚提前拉貨的航運股等。張正中說明，以這波關稅戰對各產業的影響觀察，例如：伺服器因台廠ODM組裝可轉由與美國簽訂有美加墨關稅協定的墨西哥供應，因此受到的影響較小，此外，這類AI標的漸成為產業發展剛性需求，持續較高成長力道，且較不受關稅影響；而消費電子如筆電、手機所受到的影響則較大，一方面有關稅上調變數，還容易面臨通膨影響帶來支出排擠、延後消費等。

AI進入應用起飛段，第一金投信認為，從全球四大雲端伺服器（CSP）業者的產能利用率與資本支觀察，AI科技投資仍將是下半年絕對C位，根據大摩報告指出，第1季四大CSP業者的產能利用年增率達64%，雲端服務廠2025年全年資本支出年增率則上修至40%，預期相關供應鏈包括半導體先進製程、CoWoS先進封裝、AI Server、機器人等，仍是資金追逐重心，台股在相關產業後市動能強勁驅動下，一旦關稅底定、干擾鈍化，台股可望挑戰突破半年線、年線反壓關卡，再攻年初高點區。