外資喊進8檔首選！半導體族群暴衝 台股直搗22,200關卡

台股10日氣勢如虹，在半導體族群領漲下，指數大漲逾440點，直搗22,200城池。類股指數中，半導體飆升超過3%，成為多頭急先鋒，台積電（2330）、聯發科（2454）、信驊（5274）、南亞科（2408）等權值股同步強攻、漲勢亮眼。

台積電與聯發科今日將公布5月營收，市場高度關注。麥格理證券搶先出具「台灣科技策略」報告，點名15檔「優於大盤」首選股，其中半導體族群占8檔，包括台積電、聯發科、信驊、世芯-KY（3661）、日月光投控（3711）、力旺（3529）、群聯（8299）、矽力-KY（6415）等，突顯該族群的核心地位與爆發潛力。

股價反映利多，信驊盤初一度大漲逾8%、攀上4490元，台積電、聯發科雙雙勁揚逾3%，分別來到1040元、1325元，另，南亞科股價也衝高逾6%、達55.3元，改寫2024年8月底來波段新高，成交量不到10:30即突破10萬大張，拿下人氣王寶座。在半導體族群強勢領軍下，台股持續向上攻堅，盤中大漲超過440點。

聯發科身居Switch 2概念族群，供應藍牙及WiFi晶片，外資連4日回補買超12,139張，早盤股價強漲逾3%，躍過月線。

法人則預期，聯發科2025年5G SoC出貨量將年增14.6%。雖然主流機型及8000系列產品推估平均售價將略微下降，但旗艦產品天璣9600仍可維持，整體成長預估為1成。整體而言，占營收比重六成的手機業務持續成長，AI與車用新動能也加入。

信驊近期獲外資連4日買超，早盤股價於高檔震盪，最高來到4,490元，改寫2024年11月來波段新高。

信驊5月營收7.6億元，月增7.9%、年增74.6%，創新高；前5月營收35.29億元，年增89.2%，業績表現亮眼。此外，信驊將於6月13日除息，每股配息52元，並於7月18日發放。展望後市，法人指出，受惠客戶訂單大幅攀升，第2季營運可望超預期，全年營收將成長兩位數水準。

南亞科5月營收33.3億元，改寫11個月來新高，且預期仍將持續受惠於AI需求，今日人氣不墜，股價續漲逾6%。若以今年來盤中最低24.7元與今日盤中最高55.3元計算，漲幅已達123.89%。

在AI、先進製程與晶片需求驅動下，半導體與周邊供應鏈成為本波台股攻高主軸。隨著法人點名「優於大盤」標的出列，相關個股後市動能值得密切關注。