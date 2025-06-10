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投資人尋求從美國以外進行多元化投資 日股是成熟股市不二選擇

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
東證指數與每股盈餘(EPS)趨勢。(資料來源：彭博)
東證指數與每股盈餘(EPS)趨勢。(資料來源：彭博)

目前關稅發展持續撲朔迷離、不確定性仍未完全排除，投資人正尋求從美國以外進行多元化投資。野村投信表示，與其他成熟股市相比，日股之所以能成為投資美國以外成熟股市的不二選擇，除了巴菲特加持，還因為日本資本市場發展已相當成熟、股市總市值在成熟國家中僅次於美國；日股超過10億美元的大型上市公司家數位居全球第二、僅次於美國，股市流動性極佳。

此外，對比美股高度集中在科技相關產業（前十大有六檔與科技相關），美股表現與科技股走勢的相關係數極高，反觀日股在工業、金融與消費領域均擁有強大競爭力，並形成獨特的市場生態，對於尋求分散投資配置產業、又可進行全球化企業佈局的投資人而言，日股是絕佳投資選擇。

野村日本價值動能高息ETF（00972）基金經理人張怡琳表示，時序進入6月，隨著市場波動逐步平復，日股投資人可望將目光重新聚焦於基本面表現。根據彭博預估，2025至2026年東證指數成分企業的平均盈餘年增率仍達6.7%，2026年的盈餘成長更達12.9%，顯示東證指數的走勢與企業盈餘成長高度連動，代表整體日股後市具備基本面支撐。

若進一步分析00972其追蹤彭博日本價值動能高息指數三大選股因子「股價淨值比成長」、「每股盈餘成長」及「高股利」，「彭博日本價值動能高息指數」過去三年(2022年至2024年)的平均每股盈餘（EPS）成長率達13.9%，優於東證指數同期10.3%的表現，反映出其選股機制對於企業獲利成長的掌握更具優勢。

此外，00972追蹤彭博日本價值動能高息指數總報酬指數過去三年上漲103.69%，優於同期間東證總報酬指數的55.27%，顯示在價值與成長並重的選股策略下，00972長期表現更具動能，也兼具防禦性優勢。

展望2025下半年，張怡琳表示，野村仍不改看好日股的信心，東京證交所資本改革持續深化，帶動企業提升股東報酬與治理效能，通膨回升、薪資上漲、日股基本面改善及外資持續買超等，為日股中長線行情挹注結構性利多，加上日本在製造、消費與金融領域具備長期競爭力，並形成估值合理、產業均衡的市場生態，美國關稅政策帶來的資產波動，日股將是全球資產配置中重要避險標的。

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