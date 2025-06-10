台股早盤漲逾200點 台積電開盤大漲20元

台股10日開盤指數上漲130.95點，開盤指數為21,921.24點，早盤漲逾200點，最高來到21,998.25點。台積電（2330）開盤價1,025元，上漲20元。

群益投顧表示，中美貿易談判期待呈短線挹注，但上檔年線牽制追價意願。6月初以來買盤拉抬挹注指數的重心之一為金控股，而非一面倒連動美科技股強勢，買盤存避險心態；短線估半年線上下氛圍膠著震盪格局，盤勢雖然仍存探高機會，但上有年線反壓牽制，個股強弱分歧化逐漸拉大。

操作題材可留意：

1.PCB族群─隨著AI伺服器規格提升，帶動高階PCB等電子材料升級加速，PCB族群的市場關注度持續居高不下；PCB上游材料銅箔基相關個板股台光電（2383）、台燿（6274）股價接連創高，帶動短期整體PCB氛圍持強。

2.FOPLP概念股─全球半導體受AI、高效能運算（HPC）等新興應用持續擴大影響，推動先進封裝技術成為重要方向，其中，扇出型面板級封裝（FOPLP）具高效能、低成本與高良率等優勢快速崛起，為下一世代封裝的關鍵解方。市場傳馬斯克旗下Space X擴大面板級封裝投資亦呈題材挹注。

周一（9日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為42,761.76點，下跌1.14點；S&P500指數上漲0.09%；那斯達克指數上漲0.31%；費半指數上漲1.96%。台積電ADR漲0.89%，每股207美元，換算並折合新台幣後為每股1,239.52元，較台北交易股票溢價率為23.33%。

投資人等待美中兩國在倫敦舉行貿易協商的結果，美國總統川普表示，與中國的會談進展良好。亞馬遜和Google母公司Alphabet漲幅均超過1%，美國本周將公布的主要數據包括周三的5月消費者物價指數（CPI）和周四的首次申請失業金人數。

三大法人周一集中市場合計買超34.7億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超0.6億元，投信買超34.3億元，自營商（自行買賣）買超9.4億元，自營商（避險）賣超8.3億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加407口至1,821口，其中，外資淨空單增加46口至38,587口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少1,024口至4,900口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在22000點，週賣權最大OI落在21,000點 ; 月買權最大OI落在23,000點，月賣權最大OI落在17,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.02上升至1.06。VIX指數下降0.26至22.23。外資台指期買權淨金額-0.73億元 ; 賣權淨金額-0.1億元。整體選擇權籌碼面偏多。