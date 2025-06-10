榮剛營收／5月達10.27億元 上半年營運持續穩健

榮剛材料（5009）5月自結合併營收10.27億元，累計1至5月自結合併營收達51.04億元，整體營運表現穩健。

榮剛表示，5月營收表現持平，主要由高單價的VAR產品及高性能不鏽鋼帶動出貨，輔以工具鋼與低合金鋼產品。短期營收將依出貨時程與產品組合而略有波動；不過，因接單持續暢旺，產線維持滿載生產，整體產能利用率持續處於高檔，以穩定支應市場需求。

榮剛已於5月29日召開2025年股東常會，由董事長王炯棻主持。會中承認2024年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案，2024年每股稅後盈餘（EPS）4.4元，並決議配發每股現金股利2.6元，配息率維持穩定，預計將於7月18日發放。

展望未來，全球鋼鐵市場仍受多項國際政經變數影響，針對近期美國鋼鋁關稅由25%提高至50%的政策走向，公司表示將持續密切觀察其可能對供應鏈及出口市場所產生之影響，並審慎評估各項應變策略，適時採取具體對策。榮剛將秉持穩健經營原則，持續提升產品競爭力與營運效率，以實現長期價值並回饋支持公司成長的全體股東。