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韓股上周強漲4.2%居亞股之冠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
外資對亞洲股市買賣超金額（資料來源：彭博，中國信託投信整理）
外資對亞洲股市買賣超金額（資料來源：彭博，中國信託投信整理）

南韓大選正式落幕，新上任總統李在明表示將啟動政策評估，包括加大政府支出、改善企業治理等，目標在支持經濟成長，提升股市市值，全球資金相繼回流南韓股市。中國信託投信表示，外資上周回補南韓股市18億美元，為連續第二周買超，顯見市場看好李在明帶來的改革政策，利於股市成長。

上周除韓股之外，亞股全數呈現淨流出。其中，台股遭外資拋售17.2億美元，為亞股中，賣超最重的市場，也是連續第二周呈現賣超。其次為印度、印尼遭外資賣超4.4億美元、2.9億美元，整體新興亞股淨流出7.9億美元。

指數表現方面，上周韓股同樣一枝獨秀，漲幅4.4%居亞股之冠，其餘亞股則漲跌互見，台股漲1.5%、印度漲0.9%，菲律賓漲0.6%，而泰國、印尼、越南則呈現小跌。中國信託投信指出，外資動向仍受川普關稅因素陷入觀望，然而新興亞股並未有資金大量外流跡象，雖然國際股市表現強勢，但隨著位階逐漸步入高檔，短線上買賣盤皆有縮手跡象。

中國信託美國聚焦成長基金經理人唐祖蔭指出，隨著關稅暫緩90天日期限逼近，市場趨於觀望，但也意味著不確定性將逐漸淡化，最終回歸基本面表現。美國最新經濟數據持續朝正向發展，如5月非農就業人數從前月的修正值14.7萬人，下滑至13.9萬人，優於市場預期的12.6 萬人；平均時薪月增率從0.2%上升至0.4%，優於市場預期的0.3%，這些數據一定程度的降低市場對於經濟衰退的擔憂。

另一方面，美國總統川普表示，財政部長貝森特、商務部長盧特尼克及貿易代表格里爾大使將在倫敦與中國代表會晤，針對雙邊貿易協議進行磋商，川普表示此次會談「應該會非常順利」，此言引發人們對美中貿易協議可能取得進展的樂觀情緒。

唐祖蔭補充，美股第一季財報幾乎已全數揭露，業績數字普遍高於市場預期，成為近期推升股價表現的主要動力之一，短線上股價動能或許仍有表現空間，但要留意漲多後的技術面修正。此外，從美股七巨頭以及輝達的財測顯示，市場對於AI算力需求仍相當強勁，長線持續看好AI相關的大型科技股，同時，美國經濟具備韌性，企業和民間財務體質佳，經濟突然衰退的機率不大，因此也能關注工業、消費、金融各領域成長的龍頭企業。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，近日越股漲勢出現歇息，不過越股從四月初觸及波段低點後，一直到五月底走出逾2成的波段反彈，外資5月整體買超越股0.24億美元，是首次由賣轉買，帶動了越股重啟多頭格局。

隨著美、越即將舉行第三輪貿易協商談判，承諾將大幅擴大進口美國農、林、漁業產品，以確保通過貿易再平衡措施減少美方疑慮。市場認為，越南若能在7月8日前與美國達成貿易協議，成功將關稅降至合理範圍，將更能確保經濟成長之目標。

張晨瑋指出，越南企業盈餘強勁、前置出口活動持續旺盛，隨著貿易談判推進，且越南本地貨幣及財政政策持續支持經濟成長，越股盼延續反彈態勢，操作上建議可持續定期定額，抓住越南長線成長機會。

美國經濟 中國信託

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