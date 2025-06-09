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尋求南向商機 投信投顧公會偕證交所訪泰國

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

金管會立定打造亞洲資產管理中心目標，投信投顧公會理事長劉宗聖偕同臺灣證券交易所率領投信投顧業者，赴泰國拜會泰國主管機關、證券交易所、期貨交易所及基金公會等機構，並與當地業者、台資證券商、台資資產管理業者進行交流。

投信投顧公會理事長劉宗聖、證交所副總經理杜惠娟，與元大、統一、群益、中國信託、國泰投信及紐約梅隆投顧等六家投信投顧業者及公會會務人員共20人，4日出發前往泰國曼谷，次日上午前往泰國證監會 (The Securities and Exchange Commission, Thailand)，與證監會代表、泰國證券交易所 (The Stock Exchange of Thailand, SET)代表、泰國期交所 (Thailand Futures Exchange, TFEX) 代表會面，了解泰國主管機關對於提供投資人外國基金商品投資的監管措施、投資人保護，或是泰國投資人經由哪些管道投資外國有價證券，以及泰國投資人長期投資或退休儲蓄的稅務優惠措施等。此外，在交流中也對泰國證監會對未來可能開放比特幣ETF有初步的了解。

我國已有投信業者藉由集團整合力量，經由在泰國據點發行存託憑證 (Depositary Receipts, DRs)或連結基金(feeder fund)，將投信基金帶進泰國市場，因此參訪業者向泰國證交所之交流則著重於了解交易市場的發展情況，如：泰國DRs和ETF的市值和交易量相對於整個市場比重情形、機構投資人與散戶的參與比例，以及機構投資人與散戶之投資行為差異等。此外，隨著ETF選擇權和槓桿/反向ETF在全球範圍內的興起，參訪業者詢問泰國期交所對於未來可能有更複雜的ETF產品上架，供機構投資人對沖和投機需求的看法。

參訪團於5日下午拜會泰國投資管理公司協會(Association of Investment Management Companies)，與該協會建立長期溝通管道與模式，交換雙方市場的發展情形、監管機構對資產管理業的規管方向、以及業者自律的做法與規範等。

6日上午則由證交所與公會共同主辦「台泰資本市場暨ETF發展研討會 (Taiwan–Thailand Capital Market and ETF Development Forum)，本次論壇旨在加強臺灣與泰國在資本市場的合作，特別關注ETF發展、跨境投資產品以及未來的合作機會，現場參與熱烈，有泰國證券、資產管理業等金融業者超過百人參與。

我國投信業海外發展在泰國市場初步有成，目前已有元大投信、凱基投信及中國信託投信等，因其本身或其集團事業在泰國設有據點 (或有投信事業、或有證券商)，而與泰國當地事業體合作發行DRs或是發行連結基金 (feeder fund)方式將投信基金從臺灣市場走出去推展到泰國市場，在此三家投信之長期耕耘基礎下，由證交所及投信投顧公會帶領會員公司前往泰國進行更多的交流，以匯聚產業團體力量與證交所協力，尋求南向發展商機，共同達成金管會打造台灣成為亞洲資產管理中心之目標。

泰國 ETF

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