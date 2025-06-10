台股5月散戶交易 減逾百萬戶

台股5月出現「川普關稅解放日」後大反彈，強彈5.5%，散戶卻出現出走潮。根據證交所統計，5月自然人成交占比跌破五成，降至49.95%，有交易戶數較4月暴減逾百萬戶，減幅達27.1%，市場推測與川普關稅等變數懸而未決，影響散戶投資意願有關。

台股4月歷經「開盤即收盤」、單日跌幅9.7%、單日漲幅9.25%的激烈震盪，集中市場有交易戶數不減反增2.35萬戶，不過，時至外資大舉湧入、台股強力反彈的5月，有交易戶數反倒驟減至302.2萬戶，為今年來新低，並較4月大減112.5萬戶，月減27.1%。

與此同時，5月集中市場定期定額投資金額降至144.3億元，較4月減少7.4億元，減幅4.9%。

台新投顧副總經理黃文清分析，通常定期定額的散戶心態是愈跌愈買，5月台股出現反彈，加上川普高額對等關稅、半導體關稅等疑慮仍未釐清，可能影響追戶追價意願。

受散戶信心不穩，進場意願下滑，以及5月外資回頭大買超2,199.8億元，5月自然人成交值比重降至49.9%，低於4月的50.2%，外資成交值比重37.8%，則較4月的37.2%略增。

反映在周轉率，5月集中市場周轉率拉高至8.5%，高於4月的7.8%；5月當沖成交值占比37.6%、平均每日當沖戶數10.6萬戶，也雙雙高於4月的35.6%、9.2萬戶，凸顯投資人在當前股市仍存在疑慮時，寧願短跑而不願長抱。