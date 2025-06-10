聽新聞
0:00 / 0:00

台股5月散戶交易 減逾百萬戶

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

台股5月出現「川普關稅解放日」後大反彈，強彈5.5%，散戶卻出現出走潮。根據證交所統計，5月自然人成交占比跌破五成，降至49.95%，有交易戶數較4月暴減逾百萬戶，減幅達27.1%，市場推測與川普關稅等變數懸而未決，影響散戶投資意願有關。

台股4月歷經「開盤即收盤」、單日跌幅9.7%、單日漲幅9.25%的激烈震盪，集中市場有交易戶數不減反增2.35萬戶，不過，時至外資大舉湧入、台股強力反彈的5月，有交易戶數反倒驟減至302.2萬戶，為今年來新低，並較4月大減112.5萬戶，月減27.1%。

與此同時，5月集中市場定期定額投資金額降至144.3億元，較4月減少7.4億元，減幅4.9%。

台新投顧副總經理黃文清分析，通常定期定額的散戶心態是愈跌愈買，5月台股出現反彈，加上川普高額對等關稅、半導體關稅等疑慮仍未釐清，可能影響追戶追價意願。

受散戶信心不穩，進場意願下滑，以及5月外資回頭大買超2,199.8億元，5月自然人成交值比重降至49.9%，低於4月的50.2%，外資成交值比重37.8%，則較4月的37.2%略增。

反映在周轉率，5月集中市場周轉率拉高至8.5%，高於4月的7.8%；5月當沖成交值占比37.6%、平均每日當沖戶數10.6萬戶，也雙雙高於4月的35.6%、9.2萬戶，凸顯投資人在當前股市仍存在疑慮時，寧願短跑而不願長抱。

散戶 台股

延伸閱讀

群益金鼎證券5月獲利報喜 稅後純益4.3億元

證券加銀行力抗匯損 元大金5月獲利7.43億

建通營收／5月2.48億元、月減8.62% 受到假期與關稅影響

南亞、台化預估6月營收較5月增加 台塑估持平

相關新聞

高盛：台股上看23,500 投資評等由減碼升至中立

高盛策略團隊將台灣股市投資評等由「減碼」調高為「中立」，並看好台灣加權股價指數一年內漲至23,500點。若以昨（9）日收...

台股偏多 電子、金融雙主流…法人：大盤有機會攻22,000點

美股上周五收紅上漲，激勵市場偏多氛圍升溫，加上台積電昨（9）日走強收紅，資金匯聚電金雙主流領漲，帶動台股開高收高，終場上...

台股5月散戶交易 減逾百萬戶

台股5月出現「川普關稅解放日」後大反彈，強彈5.5%，散戶卻出現出走潮。根據證交所統計，5月自然人成交占比跌破五成，降至...

中信金、永豐金 小摩力挺

摩根大通（小摩）最新報告指出，台灣金融產業今年首季財報，在銀行與非銀行業務之間出現分歧，銀行業務基本面表現普遍優於預期；...

傳產題材股 資金點火

台股昨（9）日延續反彈走勢，持續向半年線靠攏，盤面資金良性輪動，其中，台玻（1802）、藥華藥等傳產指標股強勢表態，吸引...

就市論勢／高殖利率股 聚焦

美國貿易政策仍具高度不確定性，市場對川普「施壓─談判」的談判風格已有心理預期，所謂 TACO（Trump Always Chickens Out）現象再次出現，形成資金短線進場的誘因。與此同時，台灣央行發表六點聲明，強調將動態穩定台幣匯率，試圖壓抑市場對台幣升值的單邊預期，減緩對出口企業營運的不利衝擊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。