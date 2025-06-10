台股偏多 電子、金融雙主流…法人：大盤有機會攻22,000點

美股上周五收紅上漲，激勵市場偏多氛圍升溫，加上台積電昨（9）日走強收紅，資金匯聚電金雙主流領漲，帶動台股開高收高，終場上漲129點、收21,790點，成交量小增至3,077億元，呈現「價漲量增」格局。法人預期，台股後市將震盪盤堅，仍有機會攻上22,000點。

台股昨日開盤上漲112點，盤中最高大漲205點，尾盤雖然漲勢收斂，終場仍上漲百餘點收市。盤面上，矽光子、CoWoS、AI伺服器、金融等族群表現強勢，成為多頭追捧的焦點；千金股漲多跌少，檔數除台積電上漲10元、收1,005元，重返千金股行列外，AES-KY也大漲44元、收1,025元，因而增加二檔至17檔。

籌碼面來看，昨日三大法人共買超34.7億元。其中外資賣超0.6億元，連二賣、累計賣超137.4億元；外資期貨淨空單增加46口至38,587口，期現貨雖同步偏空操作，但偏空力道並不強；投信買超34.3億元，連二買、累計買超71.5億元；自營商買超1.1億元，賣轉買。八大公股行庫則賣超19億元，買轉賣；五大壽險買超25.3億元。

綜合兆豐投顧董事長李秀利、台新投顧副總經理黃文清的看法，昨日台股主要靠台積電（2330）在拉抬指數。由於台積電股東會釋出正向展望讓市場信心提升，上周五美股表現也強勢，部分電子股跟金融股也有表現，因此在電金雙主流領漲下，帶動台股漲勢再起。不過，由於成交量不足，代表市場處觀望態度，顯示追價意願不強。

李秀利指出，目前盤面族群輪動快速，且多是個股表現。在成交量不高下，近幾日高低點震盪幅度也很小。預期短期在關稅不確定下，指數空間約在21,700點至22,000點之間。待指數攻上22,000點後，行情若要再上攻，成交量就宜有效放大，至少應在5日均量3,500億元以上，最好是擴張至超過4,000億元。

黃文清說，目前看來大盤沒有敗筆，仍有機會續漲，但成交量若無法有效放大至4,000、5,000億元，要再向上突破創高恐有難度，可能會變成來回震盪，這個時候，反而是具成長性的中小型股較有表現空間。