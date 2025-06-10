高盛：台股上看23,500 投資評等由減碼升至中立

高盛策略團隊將台灣股市投資評等由「減碼」調高為「中立」，並看好台灣加權股價指數一年內漲至23,500點。若以昨（9）日收盤價計算，等於還會再漲超過1,700點或將近8%。

包含首席亞洲策略分析師慕天輝等高盛策略師在最新報告指出，之所以調高台股評等，主要是台股今年表現「大幅落後」，且因總體風險緩和及科技領域的發展，使得「風險／報酬更趨平衡」。

高盛並將新加坡和印尼股市分別降至「中立」和「減碼」，目的是要騰出資金來配置台、韓股市。星國股市遭降評是因為今年來表現亮眼，印尼股市則是受累於企業獲利不斷下修。

高盛將韓股從「中性」調升至「加碼」，理由是「國內利多大於全球景氣循環風險」。新總統李在明支持經濟成長的立場超乎多數投資人預期。高盛將南韓大盤指數KOSPI目標點位由2,900點調高至3,100點。KOSPI指數9日收盤上漲1.5%至2,855.77點。

亞洲主要股市9日普遍收高，以香港恆生指數上漲1.6%最強，其次是KOSPI指數。港股今年來累計漲幅超過20%，為亞洲之冠，亞軍則是韓股，漲幅達19%。台股今年來跌5.4%，在亞股屬後段班。

事實上，不到三周前，高盛對台股仍持看淡的態度，重申對台股的「減碼」評級，主要理由有三：全球貿易環境充滿不確定性、美國經濟成長動能疑慮未解、新台幣升值對台灣企業獲利形成壓力。兩周前，野村證券也跟進看壞台股，並將台股評等由「中立」降至「減碼」，將資金集中在建議加碼的印度和中國大陸股市。

回顧今年來，瑞銀早在2月初就率先提出對今年台股後市的保守觀點。當時瑞銀就先將台股投資評等降為「減碼」，目標指數預估為23,870點，樂觀情境可達25,330點，但若不利情境發生，指數恐下探至20,400點，高低落差近5,000點。