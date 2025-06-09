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獨／又見仙人指路 台積電盤後追價意願強、驚爆1,090元
台積電（2330）除息行情漲定了？台積電9日股價重返千金俱樂部，而向來被視為「仙人指路」指標的盤後鉅額交易更多以衝破盤中最高價成交。據統計，台積電9日盤後鉅額交易共六筆，其中五筆均高於正常交易時間的收盤價，最高價達1,090元，另一筆也打平收盤價，平均盤後成交價達1,019.37元，較收盤價高出逾14元，似乎大戶看好除息前漲升動能。
台積電9日挾美中關係出現緩和跡象，加上即將於12日除息的買盤動能，開盤即站上千元大關，終場上漲10元收1,005元，時隔三個月，重回千金俱樂部。另據統計，台積電9日盤後交易共成交六筆，總共156張，成交價介於1,050~1,090元之間，最低一單成交價1,005元，再來從低至高分別為1,006.3元、1,006.33元、1,006.35元、1,026.5元、1,090元，總成交金額1.59億元。
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