上海商銀前五月獲利65億元 EPS 1.35元

今日（6月3日）緯創（3231）除權息，開盤小幅上漲後便開始走低，盤中賣壓浮現，走勢與過去幾年相當類似，呈現出一種熟悉的節奏。 這並非偶然，而是許多大型NB代工股在除權息期間的常見現象。從緯創、廣達、到鴻海，這些穩定配息的公司，在除息前後的股價波動，往往呈現出某種可以觀察的規律。若能掌握這個規律，無論是想領股息，還是進行短線波段操作，對投資決策都將有很大的幫助。

2025-06-09 15:30