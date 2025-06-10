就市論勢／高殖利率股 聚焦

盤勢分析

美國貿易政策仍具高度不確定性，市場對川普「施壓─談判」的談判風格已有心理預期，所謂 TACO（Trump Always Chickens Out）現象再次出現，形成資金短線進場的誘因。與此同時，台灣央行發表六點聲明，強調將動態穩定台幣匯率，試圖壓抑市場對台幣升值的單邊預期，減緩對出口企業營運的不利衝擊。

進入6月，台股延續4月以來的強勁反彈走勢，並在AI雙巨頭輝達與台積電（2330）釋出正向展望後，出現新一波補漲潮。指數回測月線後快速反彈，配合KD指標交叉向上，技術面偏多格局確認，市場關注焦點，由關稅與匯率轉向科技股的基本面表現。

產業面，AI題材持續擴散，從伺服器延伸至四足機器人、人形機器人、800G交換器、BBU（備援電池系統）、MEMS探針卡等高階零組件。法人季底作帳動能，推升中小型電子股強勢表態。根據統計，自4月低點反彈以來，有逾80檔個股漲幅超過30%，主要集中於AI伺服器供應鏈、散熱模組、IC載板、ASIC基板、DDR4等族群。

投資建議

展望後市，在台積電釋出全年營收與盈餘可望創新高的信心喊話後，市場資金明顯回流科技成長股。儘管第2季財報可能受台幣升值與匯損干擾，但具備高毛利、利基市場、或具備國際大客戶支援（如輝達與台積電）的公司，仍有望維持營運動能。

建議操作策略可聚焦三大方向：一、AI核心供應鏈：重點關注伺服器、散熱、BBU、基板等應用布局的中小型科技股；二、高毛利率個股：足以抵銷匯率波動對獲利的侵蝕；三、高殖利率與題材轉機股：受惠於AI需求延伸、或地緣政治催化等具備評價修復空間者亦可關注。

需留意的風險面包括：美元走弱導致台幣升值壓力升溫、金控與壽險資產評價回跌、美國債市殖利率走升帶來的估值壓力。操作上建議汰弱留強策略，選股優於選市。