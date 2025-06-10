傳產題材股 資金點火

台股昨（9）日延續反彈走勢，持續向半年線靠攏，盤面資金良性輪動，其中，台玻（1802）、藥華藥等傳產指標股強勢表態，吸引市場追價，法人預期短多仍有續航力道，建議趁盤中震盪壓回時逢低布局，進行價差操作。

美國5月非農就業人數高於預期，加上美中貿易代表將於6月9日進行談判，美股四大指數上周五全數上漲，台股昨日雖然外資連二日偏空操作，所幸賣壓有限，加上台積電除息前站上千元關卡，力撐大盤維持不墜，蓄勢挑戰前高。

盤面上漲家數約占三分之一，部分市場資金轉為點火傳產題材股，除大量、台新藥、台玻、生台、鈺齊-KY等攜手亮燈漲停之外，保勝光學、藥華藥、皇昌、五福、山富等強勢指標，單日漲幅亦達2.1%至10%不等。

生技族群近期多頭可用之兵不少，甫於5月27日掛牌上櫃的生合，挾籌碼集中優勢，持續上演蜜月行情，昨日股價攻頂收106.5元，改寫掛牌後歷史新天價，帶動位階偏低的台新藥、藥華藥等兩檔同步強勢。

暑假旅遊旺季將屆，旅行社股在整理一段期間後紛紛表態上攻，五福隨技術指標回到低檔，及外資連七日進場買超，昨日股價漲4.6%收123元，另一檔山富漲3.9%收119元，亦回穩在月線附近。

高階玻纖布持續供不應求，漲價題材獲得市場買盤追捧，股價仍相對偏低的台玻，昨日開低洗盤後強力拉高收漲停價17.1元，帶量克服上檔半年線及年線關卡，將進一步挑戰先前套牢壓力。

展望後市，大型本國投顧認為，大盤指數將於二周後快速向下扣低，有助季線走勢翻揚向上，強化下檔支撐力道，而櫃買市場緩步墊高站回月線以上，在電子權值股高檔震盪之際，資金有望轉往中小型股進行良性輪動，持續維繫市場人氣。