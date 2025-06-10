快訊

美中倫敦談判登場聚焦稀土 川普發文：應該會非常順利

聽新聞
0:00 / 0:00

證交所響應環境日 請員工「守護星球」

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

響應世界環境日，臺灣證券交易所以環境及永續為主題，舉辦「SDGs守護我們的星球」電影之夜，邀公司員工走進電影院欣賞生態紀錄片《守護我們的星球》，透過影像啟發對自然與地球未來的深刻關懷。

今年世界環境日主題為「塑戰速決（Beat Plastic Pollution）」。證交所表示，塑膠汙染加劇地球三大環境危機：氣候變遷、生物多樣性與自然棲地流失以及汙染與廢棄物危機。

證交所今年以「自然界六大元素」為靈感，規劃多元化的永續行動方案，從日常做起，包括鼓勵員工自備環保餐具與購物容器、減少一次性塑膠製品使用、善用電子發票載具及減少紙張消耗等，落實「減法生活」的永續理念，減少資源浪費的同時，也避免塑膠製品造成環境退化，積聚推動改變的關鍵力量，讓綠色意識深植於企業文化之中。

證交所表示，企業除追求經濟成長，更應正視對環境責任與影響。唯有積極投入永續行動，才能實踐對地球的承諾，肩負起對下一代責任。證交所將持續推動相關作為，致力成為具備永續價值的綠色企業。

電影 證交所 廢棄物

延伸閱讀

證交所修訂規章 放送無面額或面額非10元公司利多

氣立延遲輸入重訊 證交所開罰3萬元

證交所強化台日鏈結

未依法令期限公告申報財報 證交所：福懋油股票繼續停止買賣

相關新聞

高盛：台股上看23,500 投資評等由減碼升至中立

高盛策略團隊將台灣股市投資評等由「減碼」調高為「中立」，並看好台灣加權股價指數一年內漲至23,500點。若以昨（9）日收...

傳產題材股 資金點火

台股昨（9）日延續反彈走勢，持續向半年線靠攏，盤面資金良性輪動，其中，台玻（1802）、藥華藥等傳產指標股強勢表態，吸引...

台股偏多 電子、金融雙主流…法人：大盤有機會攻22,000點

美股上周五收紅上漲，激勵市場偏多氛圍升溫，加上台積電昨（9）日走強收紅，資金匯聚電金雙主流領漲，帶動台股開高收高，終場上...

台股5月散戶交易 減逾百萬戶

台股5月出現「川普關稅解放日」後大反彈，強彈5.5%，散戶卻出現出走潮。根據證交所統計，5月自然人成交占比跌破五成，降至...

餐飲族群 業績飄香

餐飲股受惠5月母親節檔期加持，包括王品（2727）、揚秦等昨（9）日公告5月營收皆繳出佳績，其中，揚秦5月營收創下歷史新...

中信金、永豐金 小摩力挺

摩根大通（小摩）最新報告指出，台灣金融產業今年首季財報，在銀行與非銀行業務之間出現分歧，銀行業務基本面表現普遍優於預期；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。