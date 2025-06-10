證交所響應環境日 請員工「守護星球」

響應世界環境日，臺灣證券交易所以環境及永續為主題，舉辦「SDGs守護我們的星球」電影之夜，邀公司員工走進電影院欣賞生態紀錄片《守護我們的星球》，透過影像啟發對自然與地球未來的深刻關懷。

今年世界環境日主題為「塑戰速決（Beat Plastic Pollution）」。證交所表示，塑膠汙染加劇地球三大環境危機：氣候變遷、生物多樣性與自然棲地流失以及汙染與廢棄物危機。

證交所今年以「自然界六大元素」為靈感，規劃多元化的永續行動方案，從日常做起，包括鼓勵員工自備環保餐具與購物容器、減少一次性塑膠製品使用、善用電子發票載具及減少紙張消耗等，落實「減法生活」的永續理念，減少資源浪費的同時，也避免塑膠製品造成環境退化，積聚推動改變的關鍵力量，讓綠色意識深植於企業文化之中。

證交所表示，企業除追求經濟成長，更應正視對環境責任與影響。唯有積極投入永續行動，才能實踐對地球的承諾，肩負起對下一代責任。證交所將持續推動相關作為，致力成為具備永續價值的綠色企業。