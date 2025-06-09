台股散戶大退潮？ 5月交易戶暴減逾百萬戶
台股5月雖出現川普關稅後的大反彈，但散戶卻出現退潮跡象。根據證交所統計，台股5月集中市場定期定額投資金額銳降至144.35億元，較4月的151.82億元大減7.46億元，減幅達4.91%；另從有交易戶數來看，亦驟降至302.2萬戶，較4月暴減112.58萬戶。
此外，集中市場成交量周轉率為8.53%，高於4月的7.84%；當沖成交值占比37.6%、平均每日當沖戶數106,177戶，也雙雙高於4月當沖成交值占比35.69%、平均每日當沖戶數92,116戶。
值得留意的是ETF成交值占比降至6.75%，較4月成交值占比11.68%，大減4.93個百分點。
5月自然人成交值比重也從4月的50.29%降至49.95%，外資成交值比重37.87%，則較4月的37.2%略增。5月有交易戶數3,022,012戶，亦較4月的4,147,828戶下滑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言