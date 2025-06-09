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台股散戶大退潮？ 5月交易戶暴減逾百萬戶

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
證交所。圖／聯合報系資料照片
證交所。圖／聯合報系資料照片

台股5月雖出現川普關稅後的大反彈，但散戶卻出現退潮跡象。根據證交所統計，台股5月集中市場定期定額投資金額銳降至144.35億元，較4月的151.82億元大減7.46億元，減幅達4.91%；另從有交易戶數來看，亦驟降至302.2萬戶，較4月暴減112.58萬戶。

此外，集中市場成交量周轉率為8.53%，高於4月的7.84%；當沖成交值占比37.6%、平均每日當沖戶數106,177戶，也雙雙高於4月當沖成交值占比35.69%、平均每日當沖戶數92,116戶。

值得留意的是ETF成交值占比降至6.75%，較4月成交值占比11.68%，大減4.93個百分點。

5月自然人成交值比重也從4月的50.29%降至49.95%，外資成交值比重37.87%，則較4月的37.2%略增。5月有交易戶數3,022,012戶，亦較4月的4,147,828戶下滑。

當沖 台股

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