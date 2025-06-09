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外資上周大賣這2檔壽險型金融股 為什麼卻是投信的最愛？

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股。圖／聯合報系資料照片
台股。圖／聯合報系資料照片

新台幣升值預期下，外資金融股的買賣標的上出現分歧，買超偏愛非壽險型金融股，但賣超壽險型金融股，不過，外資與投信則是持續對作，統計外資上周賣超前兩名分別是國泰金（2882）及中信金（2891），卻是投信買超的冠亞軍，土洋法人明顯出現你丟我撿。

統計外資上周賣超前十大個股中，金融股占5檔，其中賣超最多的是國泰金，單周遭外資賣超超過42萬張，其次是賣超中信金，單周賣超29萬多張；不過，外資上周買超前十大個股中，金融股占6檔，多是非壽險型金融股，周買超最多的是第一金（2892），單周買超逾23萬張，其次是買超永豐金（2890）逾14萬張。

外資持續賣超壽險型金控股，截至上周五（6月6日）外資已是連續10個交易日賣超國泰金，合計賣超66萬4,088張；不過，投信卻是持續買超國泰金，已連續11個交易日買超。

若是以投信上周買超前十大來看，外資賣最多的兩檔金融股卻是投信的最愛，投信上周買超國泰金超過59萬張，居單周買超個股第一名，其次是買超中信金超過32萬張。

證券分析師張陳浩表示，以外資對金融股的買賣超個股來看，買超的多是沒有壽險的金融股，主要的考量點是預期新台幣升值的影響，所以賣超具壽險的金融股，但為什麼國泰金等在外資持續賣超下股價仍是上漲，原因在於有不少的買盤趁機進場布局，包括中實戶、八大行庫、國安基金、投信、甚至是被央行抓到的炒匯資金，都趁機買進金融股。

張陳浩分析，新台幣升值對金融股來說只是短期的利空，並不是長期的利空，過去新台幣兌美元匯率大約在27~33元間循環，以存股概念來說，短期的波動並不影響長期的獲利，因此，受到升值衝擊造成股價下跌時，反而是存金融股的時間點。

張陳浩認為，外資預期新台幣的升值趨勢影響，大賣有壽險的金融股，但這個時候反而是存金融股的時機，看好的布局標的包括國泰金、富邦金（2881）、中信金、台新金（2887）、玉山金（2884）等。

金融股 外資 國泰金

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