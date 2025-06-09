緯創、廣達、鴻海除息前都有行情？專家分析走勢僅「1因素」沒上漲

【文．玩股華安】

今日（6月3日）緯創（3231）除權息，開盤小幅上漲後便開始走低，盤中賣壓浮現，走勢與過去幾年相當類似，呈現出一種熟悉的節奏。

這並非偶然，而是許多大型NB代工股在除權息期間的常見現象。

從緯創、廣達、到鴻海，這些穩定配息的公司，在除息前後的股價波動，往往呈現出某種可以觀察的規律。

若能掌握這個規律，無論是想領股息，還是進行短線波段操作，對投資決策都將有很大的幫助。

十年統計揭示：除息前一個月多有行情

我們針對緯創、廣達、鴻海三檔權值股，回溯近十年的除權息期間股價表現，從除權息前一個月，到除權息前一日日的上漲機率、以及除權息後一周的股價表現，逐一檢視是否出現漲勢，藉此統計出他們各自的慣性。

結果發現，這三家公司在「除權息前一個月至除權息日前一日」這段期間，普遍具備較高的上漲機率。

廣達上漲機率高達90%，緯創上漲機率80%，而鴻海上漲機率也有70%。

這顯示市場在除息前通常會有一波期待配息的資金進場，形成一段「配息行情」的短期波段，其中造成下跌的是2015、2022年，這兩個空頭年。

但情況一到除息日就出現變化。

根據統計，三檔股票在除權息後一周的上漲機率明顯下滑，鴻海為50%，緯創與廣達均為30%，但是鴻海多數呈現的是非常緩步填息。

而通常在除權息當日，表現多數為微幅開高後走低，也就是說多數押寶除權息行情的投資人，這段時間都會慢慢賣出持股，短線資金傾向出場獲利了結，使當日與短期內走勢轉為偏弱。

再觀察除息後一週與一個月的走勢，整體表現也顯得偏向保守，僅有緯創上漲機率提升至50%，其餘均未改變。

這一慣性並非今年才有，而是長期以來累積的市場反應模式。

即使在2023年AI元年期間，緯創與廣達曾因AI伺服器題材大漲而快速填息，那一年雖打破了除息後易盤整的慣性，但與其說是股性改變，不如說是整體AI產業鏈強勢推升的結果。

同樣的，2024年AI熱潮雖未退卻，但市場節奏已較去年和緩，除權息後的填息速度明顯不如前一年迅猛。

空頭年另有節奏 反向行情值得關注

值得一提的是，歷年未出現「除權息前一個月上漲行情」的年份，幾乎都落在空頭年。

像是2015年與2022年，不只是個股本身無力上漲，而是整體市場處於資金緊縮、風險偏好低落的格局，使得原本慣性的押寶行情自然無法啟動。

不過，這類年份也常出現一個相反現象：股價在除權息後反而止跌反彈，甚至成為波段起漲點。

這顯示在空頭年裡，市場的預期與資金流向邏輯有所不同，這種慣性值得投資人記起來。

因此，除權息前一個月是否出現行情，除了與個股體質與配息水準有關，更與當年度的整體市場氣氛息息相關。

過去的統計不只證明了配息本身的價值，也揭露了更值得注意的「投資週期」。

對於這類大型NB代工股來說，除權息前的行情比除息後更具操作優勢，這是籌碼與預期心理的自然反應。

若忽略這段慣性，只專注在領股息本身，反而可能錯過真正的獲利機會。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：緯創除息首日走弱不是巧合？帶你看懂緯創、廣達、鴻海除權息行情規律！