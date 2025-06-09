三大法人回補35.42億元、僅外資微調 台股擁17千金
台股9日由台積電（2330）重返千金、收1,005元帶隊電子族群走高，輔以金融類股強力穩盤，終場集中市場指數彈升129.63點、收21,790.29點，總成交值增至3,000.4億元，三大法人小幅回補35.42億元，僅外資小幅調節。
統計三大法人9日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）連2賣、但賣超力道大降至0.69億元，投信續買超34.98億元；自營商轉買超（合計）1.13億元，其中自營商（自行買賣）買超9.45億元、自營商（避險）賣超8.32億元。
盤面上，台積電漲1.01%、收1,005元，盤中最高為1,010元、最低1,000元，並帶動AES-KY（6781）重返千金俱樂部，使得台股終場擁抱17千金。聯發科（2454）續漲0.39%、收1285元，盤中最高1,300元、最低1,275元；緯創（3231）量縮反彈3.18%、收113.5元，重返5日線、月線之上，盤中最高114元、最低109.5元；台光電（2383）漲4.06%、收820元，盤中最高822元、最低763元，再創盤中、收盤雙高紀錄；鴻海（2317）漲0.98%、收154.5元，站上5日線，盤中最高155.5元、最低154元。
統計9日收漲停個股共有21檔，其中集中市場僅占7檔，依序為：晶彩科（3535）漲10%、收42.35元，成交量13,111張；銘旺科（2429）漲10%、收71.5元，成交量19,454張；大量（3167）漲10%、收121元，成交量50,789張；台新藥漲9.98%、收34.15元，成交量3,846張；台玻（1802）漲9.97%、收17.1元，成交量72,051張；鈺邦（6449）漲9.76%、收112.5元，成交量334張；鈺齊-KY（9802）漲9.53%、收108元，成交量3,235張。
統計9日集中市場成交值前10名個股，包含6檔電子、2檔金融、2檔航運，股價表現除長榮（2603）、陽明海運（2609）、南亞科（2408）外，其餘皆漲。依成交值排序為：台積電成交值217.49億元，股價漲1.01%、收1,005元；國泰金（2882）成交值111.61億元，股價漲2.11%、收67.7元；聯發科成交值102.11億元，股價漲0.39%、收1285元；富邦金（2881）成交值79.96億元，股價漲0.8%、收88.5元；長榮成交值71.73億元，股價跌0.85%、收234元；緯創成交值68.94億元，股價漲3.18%、收113.5元；南亞科成交值60.81億元，股價跌0.58%、收51.7元；陽明成交值59.74億元，股價跌2.86%、收71.4元；大量成交值58.14億元，股價漲10%、收121元；台光電成交值57.39億元，股價漲4.06%、收820元。
此外，成交量突破10萬張個股僅4檔，分別為：國泰金、群益台灣精選高息（00919）、南亞科、永豐金（2890）。股價表現以永豐金漲5.01%、報24.1元最強。
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