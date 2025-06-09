投資回歸基本面 國泰投顧：聚焦企業價值迎接下半年成長

行情總在半信半疑中成長，今年5月美國及全球股市表現亮眼，美股單月上漲6.2%、全球股市上漲5.7%，且第1季全球企業獲利在關稅壓力下仍繳出優於預期成績，今年5月已走出不同以往的行情 。國泰投顧認為，在關稅風險降溫及企業財報強勁下，正面看待股市後續發展，聚焦企業價值迎接下半年成長。

美國股市有句諺語「Sell in May and Go Away(5月賣股走人)」，指的是投資人在5月結清持股，並等待秋天重返股市。綜觀歷史數據，美國與全球股市確實在5月及往後數月表現(、5至9月平均報酬相對10至4月平均報酬黯淡；2025年以來川普關稅大棒攪亂金融秩序，更加深投資人對未來投資前景的擔憂。

川普推動對等關稅，衝擊全球經貿，隨後又暫緩實施，轉向多邊談判。美國已與英國達成協議，意外的是，美中5月12日發布聯合聲明，大幅調降自4月以來暴增的關稅，並啟動90日談判期。相較之下，美歐談判進展波折，川普5月23日於社群宣布擬於6月1日對歐盟加徵50%關稅，後延至7月9日，市場一度震盪後回穩 。

在川普一系列貿易休兵政策下，美國進口有效稅率由美中貿易衝突高峰的26%，下降至雙方關係緩和後的13% ，大幅度舒緩因高額關稅帶來高通膨和經濟衰退的壓力，並推動美國消費者信心回溫，消費者信心指數由87.7躍升至98，創下4年來最大增幅 ；金融市場部分，VIX恐慌指數自4月高點52.33大幅度回落至18.57，全球股市自近期低點以來漲幅18.8%，若聚焦於成長型企業，成長股表現大幅優於價值股。