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廣達營收／5月1,602億元、年月雙增 再創同期新高

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
廣達。記者吳康瑋／攝影
廣達。記者吳康瑋／攝影

廣達（2382）9日公布5月合併營收1,602.42億元，月增4%、年增58.2%，創單月同期新高，合併前5個月營收7,999.25億元，年增達74.8%，續繳亮麗表現。據悉，廣達旗下AI伺服器動能在這兩年來持續升溫，並且在全球AI資料中心商機持續增強之下，走勢也持續強勁。展望未來，團隊看好今年伺服器業績將強勁年增雙位數百分比，也強調其成長力道將超越其他產品線，喊話「AI伺服器」的占比，將再度擴大、預計將超過5成，並在下半年再迎來爆發期。

廣達近年受到晶片大廠輝達（NVIDIA）掀起的「AI巨浪」大力助攻，也激勵整體營運表現持續成長、並繳出亮麗表現，根據廣達日前公布的2025年首季季報，目前旗下AI營收的占比，已突破六成大關，隨著未來持續擴大發展之下，則有望繼續挑戰七成水準，營收表現相比去年同期年增近九成，也帶動股價持續升溫，短短一個月不到的時間，就讓股價自谷底回彈，從4月9日的低點174元一路狂漲，也帶動整體買氣持續增溫。

廣達近年走勢不斷攀上新高，為回饋股東支持，大約每半年就會配發一次現金股利，上一次除息日為4月12日，團隊在歷經大約22天之後，已順利完成填息任務，公司預計在6月30日進行下半年度的除息交易，外界也持續關注其填息表現。廣達近年成功卡位輝達GB200伺服器供應鏈，因此除了獲得來自輝達供應鏈的高訂單動能外，也緊握雲端業者自研ASIC伺服器大單，預計下半年在多款AI伺服器的出貨逐步加速之下，整體表現將再提升。

對此，廣達旗下新架構的AI伺服器已於今（2025）年第1季下旬開始出貨，整體動能也優於去年第4季，顯示客戶需求持續強勁，持續擴大AI基礎建設投資。廣達目前除了已掌握三大廠Google、微軟及亞馬遜AWS三大CSP廠AI伺服器訂單，就連輝達最新發布的新一代晶片GB300，廣達也成功入列合作名單，帶動整體走勢保持強勁。董事長林百里也將於6月13日親自召開股東會，外界關注其屆時所釋出的最新展望。

廣達

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