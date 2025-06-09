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台積電重返千元收1,005元 台股上漲129點收21,790點

台積電重返千元收1,005元 台股上漲129點收21,790點

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股終場收21,790.29點，上漲129.63點，漲幅0.6%，成交量3,000.4億元。中央社
台股終場收21,790.29點，上漲129.63點，漲幅0.6%，成交量3,000.4億元。中央社

台股9日開高走高，早盤以21,773.45點開出，終場收21,790.29點，上漲129.63點，漲幅0.6%，成交量3,000.4億元。櫃買則收227.90點，上漲0.59點，台積電（2330）收1,005元，上漲10元。

盤面上以類股來看，以玻陶、生技、運動休閒、網通、綠能環保、半導體、金融保險較為強勢，另外則以資訊服務、電器電纜、造紙、紡織、航運、鋼鐵等較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有，國泰金、聯發科、富邦金、富喬、台燿、大量、緯創、奇鋐、世紀鋼、金像電、高技、材料-KY、光聖、智邦、弘塑、穎崴、鴻海、永豐金、品安等。

而量大撐盤的則有，長榮、南亞科、陽明、世芯-KY、萬海、欣興、威剛、聯詠、可成、華星光、富世達、雙鴻、漢唐、中興電、保瑞、元太、原相等。

統一投顧表示，美中9日進行貿易談判、美國非農就業數據優於預期、特斯拉傳最快12日發表 Robotaxi、黃仁勳前往歐洲參與一連串活動、蘋果開發者大會（WWDC）將台灣周二凌晨1點舉行，台股短期技術面轉佳，皆有利於多方，指數有望震盪盤堅持續往半年線及年線挑戰。選股方向仍以流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有題材的個股為輔，推薦族群聚焦：AI概念股、機器人、科技材料升級或替代概念、重電及能源、航運族群、軍工、資產營建等。

台股 台積電

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