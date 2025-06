5月賣股走人？ 美股5月上漲6.2%走出不一樣行情

美國股市有句諺語「Sell in May and Go Away(5月賣股走人)」,指的是投資人在5月結清持股,並等待秋天重返股市。綜觀歷史數據,美國與全球股市確實在5月及往後數月表現(5-9月平均報酬)相對(10-4月平均報酬)黯淡;2025年以來川普關稅大棒攪亂金融秩序,更加深投資人對未來投資前景的擔憂。

但行情總在半信半疑中成長,今年5月美國及全球股市表現亮眼,美股單月上漲6.2%、全球股市上漲5.7%,且第1季全球企業獲利在關稅壓力下仍繳出優於預期成績,今年5月已走出不同以往的行情 。國泰投顧認為,在關稅風險降溫及企業財報強勁下,正面看待股市後續發展,聚焦企業價值迎接下半年成長。

川普推動對等關稅,衝擊全球經貿,隨後又暫緩實施,轉向多邊談判。美國已與英國達成協議,意外的是,美中5月12日發布聯合聲明,大幅調降自4月以來暴增的關稅,並啟動90日談判期。相較之下,美歐談判進展波折,川普5月23日於社群宣布擬於6月1日對歐盟加徵50%關稅,後延至7月9日,市場一度震盪後回穩 。

在川普一系列貿易休兵政策下,美國進口有效稅率由美中貿易衝突高峰的26%,下降至雙方關係緩和後的13% ,大幅度舒緩因高額關稅帶來高通膨和經濟衰退的壓力,並推動美國消費者信心回溫,消費者信心指數由87.7躍升至98,創下4年來最大增幅 ;金融市場部分,VIX恐慌指數自4月高點52.33大幅度回落至18.57,全球股市自近期低點以來漲幅18.8%,若聚焦於成長型企業,成長股(+24.2%)表現大幅優於價值股(+13.4%) 。

川普關稅雖擾動金融市場秩序,但花旗世界經濟驚奇指數持續上升至22,創下近一年新高 。該指數衡量經濟數據與市場預期差異,指數大於0代表經濟優於預期,顯示全球經濟抵禦關稅逆風,表現強勁。企業獲利方面,MSCI世界淨指數EPS成長率預估今年和2026年分別為7.54%及11.61%;其中,成長股預估優於全球股市以及價值股,成長幅度預估分別年增17.30%及15.25% 。

近期市場高度關注川普關稅政策「各種轉變」及各國的應對措施,預計短期市場將持續震盪波動,中長期而言,總體經濟溫和擴張、企業獲利成長,基本面支撐下看好股票市場發展,投資人可分散投資區域、定期定額參與市場。摩根士丹利環球機會基金投資部位跨足北美與歐洲,合計占基金比例約74.6%;專注於生成式人工智慧的成長型股票投資主題,投資團隊以高度信念佈局,聚焦電商物流、社交平台、雲端運算與餐飲外送等具有長期爆發潛力的優質成長股票。