快訊

監視器全拍下！北部女酒店被帶出場 遭毆昏丟花蓮大海中溺斃

午後雷雨來了！17縣市大雨特報 恐一路下到晚上

台積電重返千元收1,005元 台股上漲129點收21,790點

5月賣股走人？ 美股5月上漲6.2%走出不一樣行情

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美股與全球股2001-2024年每月平均報酬(資料來源：Bloomberg，國泰投顧整理)
美股與全球股2001-2024年每月平均報酬(資料來源：Bloomberg，國泰投顧整理)

美國股市有句諺語「Sell in May and Go Away(5月賣股走人)」，指的是投資人在5月結清持股，並等待秋天重返股市。綜觀歷史數據，美國與全球股市確實在5月及往後數月表現(5-9月平均報酬)相對(10-4月平均報酬)黯淡；2025年以來川普關稅大棒攪亂金融秩序，更加深投資人對未來投資前景的擔憂。

但行情總在半信半疑中成長，今年5月美國及全球股市表現亮眼，美股單月上漲6.2%、全球股市上漲5.7%，且第1季全球企業獲利在關稅壓力下仍繳出優於預期成績，今年5月已走出不同以往的行情 。國泰投顧認為，在關稅風險降溫及企業財報強勁下，正面看待股市後續發展，聚焦企業價值迎接下半年成長。

川普推動對等關稅，衝擊全球經貿，隨後又暫緩實施，轉向多邊談判。美國已與英國達成協議，意外的是，美中5月12日發布聯合聲明，大幅調降自4月以來暴增的關稅，並啟動90日談判期。相較之下，美歐談判進展波折，川普5月23日於社群宣布擬於6月1日對歐盟加徵50%關稅，後延至7月9日，市場一度震盪後回穩 。

在川普一系列貿易休兵政策下，美國進口有效稅率由美中貿易衝突高峰的26%，下降至雙方關係緩和後的13% ，大幅度舒緩因高額關稅帶來高通膨和經濟衰退的壓力，並推動美國消費者信心回溫，消費者信心指數由87.7躍升至98，創下4年來最大增幅 ；金融市場部分，VIX恐慌指數自4月高點52.33大幅度回落至18.57，全球股市自近期低點以來漲幅18.8%，若聚焦於成長型企業，成長股(+24.2%)表現大幅優於價值股(+13.4%) 。

川普關稅雖擾動金融市場秩序，但花旗世界經濟驚奇指數持續上升至22，創下近一年新高 。該指數衡量經濟數據與市場預期差異，指數大於0代表經濟優於預期，顯示全球經濟抵禦關稅逆風，表現強勁。企業獲利方面，MSCI世界淨指數EPS成長率預估今年和2026年分別為7.54%及11.61%；其中，成長股預估優於全球股市以及價值股，成長幅度預估分別年增17.30%及15.25% 。

近期市場高度關注川普關稅政策「各種轉變」及各國的應對措施，預計短期市場將持續震盪波動，中長期而言，總體經濟溫和擴張、企業獲利成長，基本面支撐下看好股票市場發展，投資人可分散投資區域、定期定額參與市場。摩根士丹利環球機會基金投資部位跨足北美與歐洲，合計占基金比例約74.6%；專注於生成式人工智慧的成長型股票投資主題，投資團隊以高度信念佈局，聚焦電商物流、社交平台、雲端運算與餐飲外送等具有長期爆發潛力的優質成長股票。

關稅

延伸閱讀

洛杉磯衝突升級：加劇暴力危機？川普下令國民兵進駐的法律爭議

洛杉磯抗爭升級？川普：現在就逮捕戴口罩的抗議民眾

護美免受「恐怖分子」侵擾 川普禁12國公民入境

馬斯克爆氣撞財長！白宮驚傳肢體衝突 PTT笑翻：這是WWE嗎？

相關新聞

台積電重返千元收1,005元 台股上漲129點收21,790點

台股9日開高走高，早盤以21,773.45點開出，終場收21,790.29點，上漲129.63點，漲幅0.6%，成交量3...

5月賣股走人？ 美股5月上漲6.2%走出不一樣行情

美國股市有句諺語「Sell in May and Go Away(5月賣股走人)」，指的是投資人在5月結清持股，並等待秋...

眾達獨吞博通「地表最強晶片」封裝大單 通網族群走強

矽光技術廠商眾達-KY（4977）強攻CPO（共同封裝光學元件）成果豐碩，獨家拿下博通（Broadcom）最新「地表最強...

準千金來了 美系外資按讚台光電目標價千元 股價飆天價

臺灣50指數季度審核結果出爐，成分股納入台光電（2383）， 美系外資最新報告重申台光電「加碼」評等，且將目標價由900...

口袋證券解析臺灣50指數第2季成分股 月營收連三月成長共14家

臺灣指數公司公布2025年第2季臺灣50指數成分股調整名單，納入台光電（2383），刪除欣興（3037）。近年來，連結臺...

台股揮軍21,800點！金融穩盤撐多頭 這檔量價齊揚很吸睛

台積電（2330）9日開高並穩守千元大關，為大盤提供支撐，但資服類股以及鋼鐵、航運、塑化等傳產要角表現疲軟，壓抑台股攻勢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。