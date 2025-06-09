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台積電重返千元收1,005元 台股上漲129點收21,790點

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準千金來了 美系外資按讚台光電目標價千元 股價飆天價

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
臺灣50指數季度審核結果出爐。(本報系資料庫)
臺灣50指數季度審核結果出爐。(本報系資料庫)

臺灣50指數季度審核結果出爐，成分股納入台光電（2383）， 美系外資最新報告重申台光電「加碼」評等，且將目標價由900元調高至1,000元；台光電9日開高震盪後衝上800元關卡， 一度拉升至808元， 再創下歷史新高價， 盤中漲幅逾2%。

台光電第1季毛利率30.4%，營益率20.94%，稅後純益34.7億元，季增30.9%，年增75.3%，每股純益 10.01元，單季營收、毛利率、營益率、淨利率、稅後純益與每股純益同寫新猷，創下六個新高紀錄。

台光電5月營收72.77億元，月增1.2%，年增41.5%，為歷年同期新高， 主受惠AI伺服器的成長，累計今年前5月營收361.52億元， 年增56.5%；展望未來，台光電日前指出，對全產品線各應用領域發展均抱持樂觀態度，預期從AI應用、雲端服務、邊緣運算、至低軌衛星，都將維持成長動能，全年營運前景可期。

美系外資看好台光電明年在人工智慧（AI）領域市占率將提升，預估台光電明年GPU和ASIC的市占率將可雙雙上漲；美系外資表示，明年大型AI計畫前景正在顯現，雖然基數極高，但預估TAM（包括GPU和ASIC）仍將再成長35%，達25億美元。

美系外資預估，台光電的市占率將持續上升， 除在GPU 領域奪回 Rubin 世代的領先地位外，ASIC也將成為主要成長來源；美系外資重申台光電「加碼」評等，且將目標價上調至1,000元，同時調高台光電今年獲利預估，每股純益（EPS）由原先49.7元上調至56.54元。

外資調高台光電目標價到千元，台光電9日以791元開高，早盤一度翻黑下滑至763元，之後往上拉升衝破800元關卡，一度衝達808元，創下歷史新高價， 盤中漲幅逾2%。

台光電

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