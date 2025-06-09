口袋證券解析臺灣50指數第2季成分股 月營收連三月成長共14家

臺灣指數公司公布2025年第2季臺灣50指數成分股調整名單，納入台光電（2383），刪除欣興（3037）。近年來，連結臺灣50指數的ETF持續受到投資人青睞，今年相關ETF受益人數已淨增逾45萬人，定期定額交易戶數更突破60萬戶。口袋證券表示，年輕及小資族群藉由定期定額投資ETF追求長期複利，而降低手續費成本更能顯著提升長期複利效果。

根據口袋證券「口袋台股」APP彙整資料，這次納入50指數的台光電月營收年增率已連續22個月成長、毛利率創歷史新高、本益比24.8；整體臺灣50指數成分股現況，月營收連續三個月成長的公司共有14家、本益比低於20倍共33家、五家公司月營收更創歷史新高，另有九家公司連續三個月營收衰退。

口袋證券指出，定期定額投資ETF已成為年輕及小資族累積財富的重要策略，口袋證券為協助提升年輕及小資族的長期獲利，特別推出「小資方案」，每個月手續費最低僅需要1個銅板價，特別適合每月交易台股金額在28萬以下或美股在2,000美元以下的投資人。