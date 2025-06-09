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美關稅影響降溫 國泰投信：宜配置多重收益平衡基金

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

回顧2025上半年，市場最大的動盪莫過於川普關稅戰，國際政經局勢牽一髮動全身，國泰投信認為，現在供應鏈已經全球化，美國課徵高額關稅，最後影響到的還是美國消費者及美國企業，展望下半年，關稅影響會逐漸淡化，預期美國不會課徵太高關稅，幅度約10%-15%，短期關稅風險降低，加上聯準會今年仍有2-3碼降息空間，投資人可以適時投資美國市場，若不曉得股債該如何配置，可以配置國泰美國多重收益平衡基金，美股美債一手掌握。

國泰美國多重收益平衡基金經理人范姜佩瑩指出，該基金採取「442黃金比例」配置，主要投資於美國市場，美股及ETF占比約40-50%，包含科技、通訊及金融族群，輝達（NVIDIA）、蘋果、亞馬遜、微軟都是成分股之一，有機會創造超額報酬；美國投資等級債占比約40-50%，以金融債為主、其他產業為輔，有機會在市場動盪中，降低投資組合波動；剩下的10-20%則由美國非投資等級債及其他資產組成，有望獲取更佳收益。

范姜佩瑩表示，主動型基金最大的優點是由專業經理人機動性操盤，根據市場變化調整投資布局，投資靈活性更高，該基金會以「442黃金比例」為原則，再依據總經情勢動態調整，以掌握投資契機，並在市場震盪時有望降低投組波動，以今年來舉例，因政策不確定性高，略調降持股水位，並減持波動性較大的資訊科技及非核心消費類股，目前美國半導體關稅及與各國的協商未定，仍需謹慎看待，預期未來將伺機逢低加碼。

現在真的適合投資美國嗎？范姜佩瑩認為是可以期待，觀察幾個層面，除了關稅風險逐漸趨緩，川普中東之行也迎來豐厚成果，沙烏地阿拉伯承諾要投資美國6,000億美元，用於投資AI資料中心、軍售，輝達可望因此獲得1.8萬顆最新AI晶片訂單；卡達航空公司將採購波音160架商用飛機，採購金額高達2,000億美元；回歸基本面來看，美國衰退風險也下降；但要特別留意川普「又大又美減稅與開支法案」目前已於眾議院通過，將送交參議院，國會預算辦公室預估，若法案實施，可能使未來十年赤字增加2.4兆美元，但考量關稅收入後赤字的增幅有限，實際結果仍需觀察最後預算和關稅的數字而定。整體來說，在財政風險仍有不確定之下，投資人宜適度分散資產布局，彈性調整債券部位的存續期間，以因應相關風險。

關稅 美國

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