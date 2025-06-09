台股揮軍21,800點！金融穩盤撐多頭 這檔量價齊揚很吸睛

台積電（2330）9日開高並穩守千元大關，為大盤提供支撐，但資服類股以及鋼鐵、航運、塑化等傳產要角表現疲軟，壓抑台股攻勢，使指數陷入高檔震盪。惟金融股力挺盤勢，多檔金控股價表現強勢，助攻台股續向21,800城池挺進。

其中，永豐金（2890）早盤成交量一度衝上台股前三名，午間已達8萬大張，股價一度勁揚逾4%、至24.1元，追平2023年12月30日的前高價。強勢表態也激勵國票金（2889）盤中大漲逾4.5%，京城銀（2809）漲近2%；國泰金（2882）、富邦金（2881）兩大龍頭則與玉山金（2884）、華南金（2880）同步穩守高檔，整體金融族群成為今日撐盤焦點。

上周有六家金控公布5月獲利成績。其中，永豐金與第一金（2892）前五月獲利皆突破百億元，而玉山金更續創同期歷史新高，為目前唯一仍維持年增動能的金控公司。

個別來看：永豐金5月稅後純益13.31億元，月減27.1%；前五月稅後純益達103.58億元，年減0.7%，EPS為0.82元。

兆豐金（2886）5月稅後純益31.84億元，月增46%，連兩月成長；前五月獲利133.65億元，年減約21%，EPS為0.9元。

玉山金單月純益28.5億元，月增13.5%；前五月稅後純益達141.5億元，年增34.7%，創同期歷史新高，EPS為0.88元。

第一金5月稅後獲利約20億元，較4月微幅下滑；累計前五月獲利112.45億元，年減1.7%，EPS為0.8元。

華南金5月獲利13.92億元，前五月累計純益83.5億元，EPS為0.61元。

國票金5月稅後純益1.5億元，單月轉虧為盈；前五月獲利3.5億元，年減近六成，EPS為0.1元。

法人指出，外資近期操作金融股呈現「去壽險化」傾向，主要因新台幣升值，影響壽險業的外匯避險成本與帳面表現，因此傾向買超無壽險業務的金融股。然而，即便國泰金等壽險金控仍遭外資賣超，股價仍逆勢走高，反映有內資或長線買盤逢低布局支撐。

展望後市，法人分析，2024年金控獲利表現受惠於核心業務營收成長與股債投資收益回升，2025年預期現金股利可望優於去年，在高殖利率題材加持下，金融股將持續吸引資金布局，具備穩健的下檔支撐力。