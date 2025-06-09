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AI族群重獲法人青睞 台積電股價睽違三個月重新站穩千元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
AI族群重獲法人青睞， 台積電股價睽違三個月重新站穩千元。圖／本報系資料照片
AI族群重獲法人青睞， 台積電股價睽違三個月重新站穩千元。圖／本報系資料照片

受到法人重新燃起對AI族群及台積電美國ADR提前站上升元激勵，台積電股價今日開盤即飛越千元，以1005元、上漲10元開出，股價最高一度在1010元間遊走，是繼今年3月初後，再度站穩千元，市值重登26兆元，逾170萬股民同樂，也激勵AI族群多頭攻勢再起。

繼台積電董事長魏哲家主持2025年股東常會提及台積電AI訂單非常強勁，今年營收和獲利不會受匯率和關稅兩變數干擾，全年營收仍可年增20中位數百分比、營收和獲利也將同創新高，且看好未來5到10年公司營運仍會「非常好！」

外資也重新歸隊對AI族群投注關注並提高加碼力度，同時也調高台積電評等，強調隨著人工智慧（AI）在智慧手機、個人電腦及資料中心等領域廣為應用，加上台積電在晶圓代工2.0 （Foundry 2.0）的市占逐步上升，台積電在未來五年內，市值有望上看3兆美元，激勵台積電今日股價重返千元，半導體族群重燃多頭信心。

台積電 AI

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