台積電重登千元還要不要買來除息？ 分析師這麼看

台積電（2330）去年第4季現金股利4.5元將在6月12日除息，9日一開盤就衝上千元，以1,005元開出， 一度拉高至1,010元，在台積電重登千金後，除息行情會怎麼走？是秒填息還是要花一點時間？千元價位還可不可以買來參加除息？分析師直言，看好台積電是可以再創新高，但除息前的股價表現將是影響台積電填息速度的關鍵，建議「買黑不買紅」。

台積電去年第4季的股利為 每股現金股利4.5元，普通股配息基準日訂為6月18日，除息交易日為6月12日。依公司法第一六五條規定，在公司決定分派股息之基準日前五日內，即自6月14日起至6月18日止，停止普通股股票過戶，並於7月10日發放。此外，台積公司在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日及配息基準日皆為6月12日。

台積電今年第1季合併營收8,392.5億元，稅後純益3,615.6億元，每股盈餘13.94元；董事會通過今年第1季每股現金股利5元，普通股配息基準日訂為9月22日，除息交易日為9月16日；9月18日起至9月22日止，停止普通股股票過戶，並於10月9日發放。

台積電在除息前重返千元，9日以1,005元開出，一度拉升至1,010元， 站上半年線；統計台積電自4月9日盤中低點780元反彈以來，已上漲230元， 漲幅29.48%。

台積電股價走強下，市場關注12日的除息表現，到底千元價位的台積電還可不可以買來參加的除息？分析師表示， 台積電填息沒有問題， 只是填息的速度快慢而已，看好台積電將會再創新高。

證券分析師張陳浩認為，距台積電除息還有3個交易日，這3天的表現將會是台積電填息速度的關鍵， 如果是持續上漲到除息前， 股價位居千元以上， 後續填息的時間恐將會長一些，但如果出現下跌， 填息相對會更加容易， 所以， 要不要進場買台積電參與除息，可以看除息前的股價來決定；不過， 若是著眼台積電未來股價創高的人，建議「買黑不買紅」， 甚至如果有大利空衝擊股價， 更是大買點。