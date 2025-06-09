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鈺齊營收創高快攻漲停 點火製鞋股全面起跑

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
圖為鈺齊生產線。聯合報系資料照片
圖為鈺齊生產線。聯合報系資料照片

戶外功能鞋大廠鈺齊-KY（9802） 5月營收創歷年同期新高，激勵股價9日強勢攻上漲停板，成功點燃製鞋股買氣，帶動族群股價全面走強，成為多頭領跑員之一。

鈺齊-KY公告5月合併營收達19.88億元，月增33.3%、年增35.1%，不僅刷新歷年同期新高，更寫下近29個月來最佳紀錄。累計前五個月合併營收71.47億元，年增37.3%，改寫同期次高佳績。公司指出，目前生產主力為2025年秋冬季鞋款，訂單能見度已延伸至今年第4季初，顯示市場需求動能穩健。

受營收亮眼表現激勵，鈺齊-KY股價開盤不到10分鐘即放量鎖住漲停108元，一舉收復季線。消息同步帶動製鞋族群士氣，豐泰（9910）漲逾3%突破月線，志強-KY（6768）觸及月季線，來億-KY（6890）與寶成（9904）也同步走高。

鈺齊-KY表示，看好運動休閒產業中長期發展趨勢，集團策略持續聚焦靈活擴產與全球布局。目前，越南鈺騰廠與印尼齊樺廠建廠進度順利，預計2025年第三季起陸續試產，並於2026年擴大量產，進一步強化全球供應鏈韌性與產能彈性。

同樣受惠運動製鞋需求穩健，寶成前4月合併營收達885.52億元，年增5%；其中4月製鞋營收年增10.5%，連續14個月繳出年增正成長成績。寶成在日前法說會中重申對產業前景樂觀，將持續靈活調整產能配置、推進全球多元布局，同時加速智慧製造與數位轉型，為品牌客戶提供更具價值的製造服務，強化競爭優勢與長期成長動能。

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